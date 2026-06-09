“여성·노인·주민이 한곳에”…대구 달서구, ‘송현복합센터’ 본격 개소

대구 달서구는 여성과 어르신, 지역 주민이 함께 이용하는 생활밀착형 복합공간인 ‘송현복합센터’가 문을 열고 본격적인 운영에 들어갔다고 9일 밝혔다.

송현복합센터는 지역사회 변화에 따른 복지∙문화∙일자리 수요에 능동적으로 대응하고, 주민 누구나 이용할 수 있도록 조성된 생활밀착형 복합공간이다. 특히 도시재생사업을 기반으로 조성한 지역 거점시설로서 주민 공동체 활성화와 지역 활력 회복의 새로운 전환점이 될 것으로 기대를 모으고 있다.

9일 ‘송현복합센터’ 개소식에 참석한 주요 관계자들이 테이프 커팅식을 하고 있다. 대구 달서구 제공

이 시설은 2019년 국토교통부 도시재생사업으로 선정된 '송현동 든∙들 행복빌리지 조성사업'의 일환으로 추진됐다. 총사업비 101억원을 투입해 달서구 앞산순환로61길 16 일원에 부지면적 1446㎡, 연면적 1998.34㎡(지하 2층~지상 4층) 규모로 건립됐다. 센터 내부에는 다양한 세대를 아우르는 복합 시설들이 밀집해 있다.

여성의 취∙창업 지원과 여성친화도시 조성사업을 추진하는 ‘신달서여성새로일하기센터’를 비롯해 활기찬 노후와 경제활동 참여를 지원하는 ‘시니어클럽 작업장’이 둥지를 틀었다. 또한 어르신들의 소통공간인 ‘송곡경로당’과 주민들의 학습∙문화∙교류 활동을 위한 ‘주민프로그램실’ 등이 함께 운영된다.

이날 열린 개소식에는 지역 주민과 주요 관계자들이 참석해 송현복합센터의 새로운 출발을 축하했으며, 시설 관람을 통해 운영 현황과 주요 공간들을 둘러보는 시간도 가졌다.

이태훈 달서구청장은 “송현복합센터는 단순한 건축물 조성을 넘어 지역의 변화와 주민들의 간절한 바람이 함께 만들어낸 소중한 결실”이라며 “여성의 새로운 도전과 어르신의 활기찬 사회참여를 지원하고, 주민 간 소통과 교류가 자연스럽게 이루어지는 지역의 대표 복합공간으로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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