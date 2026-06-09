불법 중계기로 해외 번호를 ‘010’ 둔갑, 노쇼 사기 범행 관리책 4명 구속

해외 노쇼 사기 조직이 사용한 불법 중계기를 전주 지역 원룸에 설치·운영한 관리책 4명이 경찰에 붙잡혔다.

전북경찰청 광역범죄수사대는 해외 콜센터에서 발신한 전화를 국내 이동통신 전화번호로 변작해주는 불법 중계기를 운영한 혐의(전기통신사업법 위반)로 관리책 4명을 검거해 전원 구속했다고 9일 밝혔다.

노쇼 사기 일당 관리책들이 원룸에서 범행에 이용한 휴대전화 등 압수품. 전북경찰청 제공

경찰에 따르면 이들은 올해 3월부터 5월 사이 전주 지역 원룸 4곳을 임대한 뒤 휴대전화 303대와 라우터 8대, 유심(USIM) 1969개 등 대규모 통신장비를 설치해 불법 중계기를 관리하며 노쇼 사기 조직의 범행을 도운 혐의를 받고 있다.

불법 중계기는 해외에서 걸려온 전화를 국내 이동통신망을 통해 발신한 것처럼 바꿔주는 장치다. 해외 번호 대신 국내 ‘010’ 번호가 표시돼 피해자들이 상대적으로 의심을 덜 하게 만드는 수법으로 이용된다.

경찰은 원룸 밀집 지역에서 불법 중계기가 운영된다는 첩보를 입수하고 수사에 착수해 원룸 4곳을 급습, 관리책들을 차례로 검거했다. 현장에서는 범행에 사용된 휴대전화와 유심 등을 대거 압수했다.

조사 결과 이들은 “주거지에서 휴대전화를 작동시키고 유심칩을 교체하는 단순 업무를 하면 돈을 벌 수 있다”는 범죄조직의 제안을 받고 범행에 가담한 것으로 드러났다. 경찰은 이들이 관리한 중계기를 통해 현재까지 전국에서 발생한 노쇼 사기 사건 5건이 확인됐으며, 피해액은 1억4000만원에 이르는 것으로 파악했다.

노쇼 사기 일당 관리책들이 전북 전주의 한 원룸에서 범행에 이용한 휴대전화 등 도구들.전북경찰청 제공

전기통신사업법상 불법 중계기 운영 행위는 3년 이하의 징역 또는 1억5000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다. 경찰은 중계기 관리가 단순 아르바이트라는 주장만으로는 책임을 피할 수 없다며 엄정 대응 방침을 밝혔다.

전북경찰청 관계자는 “노쇼 사기 조직은 불법 중계기를 이용해 해외 번호를 국내 번호로 변작하기 때문에 010 번호로 걸려온 전화라고 해서 안심해서는 안 된다”며 “공공기관이나 군부대, 대기업 등을 사칭해 대량 주문을 하거나 선입금·대납을 요구할 경우 반드시 해당 기관 대표번호로 사실 여부를 확인해야 한다”고 당부했다. 이어 “범행을 지시한 조직과 통신장비 공급책 등 배후 세력에 대해서도 수사를 확대할 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지