홍준표 “호랑이는 굶주려도 풀 먹지 않아…정치 재개 생각 추호도 없다”

홍준표 전 대구시장이 “선거에 다시 나갈 생각도 정치를 재개할 생각도 추호도 더 없다”며 세간의 정치적 추측에 선을 그었다.

홍준표 전 대구시장. 연합뉴스

홍 전 시장은 9일 자신의 페이스북에 “이미 작년 말에 TV조선 강적들에 나가서 ‘호랑이는 굶주려도 풀은 먹지 않고, 선비는 아무리 추워도 겻불은 쬐지 않는다’고 말한바 있다”며 이같이 말했다.

이어 “당적을 떠나 두눈으로 세상을 보면서 바람처럼 자유롭게 살고 있다”며 “이제 오해가 풀렸으면 터무니 없는 비방들은 삼가해 주시기 바란다”고 했다.

이는 지난 4월 홍 전 시장이 이재명 대통령과 청와대 오찬 회동을 가진 이후 정치권 일각에서 불거진 국무총리설을 우회적으로 일축한 것으로 풀이된다.

홍 전 시장은 “아직도 대한민국 미래에 위한 충언을 할 여력이 남아 있다면 기꺼이 할 생각”이라면서도 “선거에 다시 나갈 생각도 정치를 재개할 생각도 추호도 더 없으니 무지한 장삼이사들의 갑론을박은 전혀 신경을 쓰지 않는다”고 못 박았다.

그러면서 “늘 가던 바른길을 나는 오늘도 간다”며 “딜레땅트로 살아가는 재미를 즐기고 있는 요즘”이라고 근황을 전했다.

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