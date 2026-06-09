현대차, 2027 아이오닉 5 출시…최대 160만원 인하

현대자동차는 9일 트림 구성을 개편하고 가격 경쟁력을 높인 연식 변경 모델 ‘2027 아이오닉 5’를 출시했다고 밝혔다.

현대차는 2027 아이오닉 5 롱레인지 모델을 △E-라이트 △모던 △프리미엄 △인스퍼레이션 △N 라인 등 5개 트림으로 재편하고, 스탠다드 모델은 E-밸류+ 단일 트림으로 통합해 운영한다.

현대차 ‘2027 아이오닉 5’. 현대차 제공

모던 트림은 기존 익스클루시브 트림의 일부 사양을 최적화해 가격을 160만원 낮췄고, 기존 프레스티지 트림의 사양을 최적화한 프리미엄 트림은 90만원 인하했다.

최상위 신규 트림인 인스퍼레이션에는 서라운드 뷰 모니터, 전방·측방·후방 주차 충돌방지 보조, 원격 스마트 주차 보조 2가 포함된 ‘파킹 어시스트’와 동승석 전동시트, 전좌석 시트 메모리 시스템, 2열 전동 슬라이딩 시트 등으로 구성된 ‘컴포트 플러스’를 기본 적용했다.

또 현대차는 모든 트림에 테일게이트 비상램프를 추가하고, 프리미엄 트림부터 100W USB 충전 포트를 기본 적용해 상품성을 높였다.

판매 가격은 전기차 세제 혜택 후 기준 스탠다드 △E-밸류+ 4735만원, 롱레인지 △E-라이트 5064만원 △모던 5825만원 △프리미엄 5825만원 △인스퍼레이션 6150만원 △N 라인 5945만원(2WD 기준)다. 서울시 기준 롱레인지 모던 트림은 정부와 지방자치단체 보조금을 적용하면 4500만원대에 구매할 수 있을 것이라고 현대차는 예상했다.

현대차는 다음 달 31일까지 2027 아이오닉 5 구매 고객 가운데 200명을 추첨해 디스플레이 테마 1종 구매권을 제공한다. 또 현대차는 아이오닉 5를 10만원대에 만나볼 수 있는 ‘현대 EV 부담 Down 프로모션’(36개월 차량 반납 유예형 할부 상품)을 운영 중이다.

현대차 관계자는 “2027 아이오닉 5는 새로운 트림 구성을 통해 가격 경쟁력을 확보한 모델”이라며 “상품성과 합리성을 동시에 갖춘 2027 아이오닉 5를 통해 고객에게 한층 높은 만족도를 제공할 것”이라고 말했다.

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