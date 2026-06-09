2026년 제2회 초·중·고졸 검정고시, 22일부터 온·오프라인 원서 접수

2026년도 제2회 초·중·고졸 검정고시 원서 접수가 이달 22일부터 온·오프라인으로 진행된다.

부산시교육청은 10일 시 교육청 홈페이지를 통해 ‘2026년도 제2회 초·중·고졸 검정고시 시행’에 관한 사항을 공고한다고 9일 밝혔다.

8월 11일 실시되는 2026년 제2회 초·중·고졸 검정고시 원서 접수가 6월 22일부터 온·오프라인으로 진행된다. 사진은 부산교육청 청사 전경이다. 부산교육청 제공

응시원서 접수는 현장과 온라인 두 가지 방식으로 진행한다. 현장 접수는 부산교육청 지하 1층 소담정에서 22일 오전 9시부터 26일 오후 6시까지 진행하고, 온라인 접수는 ‘나이스 검정고시 대국민 서비스’를 통해 현장 접수보다 하루 앞당긴 25일 오후 6시까지 진행한다.

시험은 8월 11일 시행 예정이며, 고사장은 △초졸 연일중학교 △중졸 동래중학교 △고졸 다선중학교(제1고사장)·명진중학교(제2고사장)·초읍중학교(제3고사장)·해강중학교(제4고사장)이고, 부산교도소와 부산오륜학교에도 별도의 시험장이 마련될 예정이다.

합격자 발표는 8월 28일 부산교육청 홈페이지를 통해 공개하며, 검정고시 실시에 관한 자세한 사항은 홈페이지(소식·채용→고시/공고→공고)에 게시돼 있는 공고문을 참고하면 된다.

김석준 부산교육감은 “이번 검정고시 응시로 많은 분들이 자신감과 자긍심을 되찾는 소중한 계기가 되기를 바란다”며 “부산교육청은 응시자들의 용기 있는 도전과 미래를 진심으로 응원하겠다”고 말했다.

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