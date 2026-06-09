“에이펙 성과 기반 신성장 도약”…‘51주년’ 경북관광公 비전 선포

경북문화관광공사가 최근 창립 51주년 기념식을 갖고 신성장 동력 확보, 경영 고도화 등 향후 4대 핵심전략을 제시했다.



공사는 지난 5일 대회의장에서 임직원 100여명이 참석한 가운데 ‘창립 51주년 및 지방공기업 설립 14주년 기념식’을 개최했다고 8일 밝혔다. 이번 행사는 공사의 지난 반세기 역사를 되돌아보고, 성공적으로 치러낸 2025 에이펙 정상회의 및 2026 PATA(아시아태평양관광협회) 연차총회의 성과를 바탕으로 새로운 100년의 도약을 다짐하기 위해 마련됐다.



기념식은 모범사원 및 대외기관 표창 수여, 특별 다큐멘터리 상영, 사장 인사 및 노조위원장 축사 등의 순으로 진행됐다. 특히 자체 제작한 다큐멘터리 ‘육부촌 1979’는 대한민국 관광컨벤션 산업의 산 역사인 육부촌(공사 사옥)의 가치를 재조명하고, 과거 선배들이 땀 흘려 일궈낸 50년의 유·무형 자산을 되돌아보기 위해 기획됐다.



김남일 사장은 기념사를 통해 “앞으로 신성장 동력 확보, ESG 경영 고도화, 고객 가치 혁신, 관광 유산 창출 등 ‘NEXT’ 4대 핵심전략을 강력히 추진해 진정한 글로벌 관광 공기업으로 거듭나자”고 당부했다.

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