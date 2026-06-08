구광모-젠슨 황, 오늘 LG 사옥서 회동…로봇·AI 인프라 동맹 주목

구광모 LG그룹 회장이 8일 서울 여의도 LG트윈타워에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 회동한다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 5일 서울 마포구 홍대 인근의 한 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장과 구광모 LG그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 이른바 '삼소(삼겹살·소주) 회동' 도중 시민들에게 간식을 나눠주다 포즈를 취하고 있다. 뉴시스

LG그룹에 따르면 구 회장은 이날 오전 10시 서울 여의도 LG트윈타워에서 황 CEO와 회동하고 AI 인프라 협력 전반에 대해 의견을 나눌 예정이다. 이번 회동에는 권봉석 LG 부회장과 류재철 LG전자 사장을 비롯한 주요 계열사 최고경영자(CEO)들도 참석하는 것으로 알려졌다.

이번 만남은 황 CEO가 지난 5일 서울 홍대입구 인근 고깃집에서 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장과 함께한 이른바 ‘삼소 회동’ 이후 이뤄지는 것으로, LG와 엔비디아 간 전략적 협력 강화 여부에 관심이 쏠린다.

업계에서는 양측의 협력 분야로 로봇과 제조 AI, AI 데이터센터 인프라를 주목하고 있다.

LG전자는 올해를 로봇 사업 본격화 원년으로 선언하고 로봇 핵심 부품인 액추에이터 브랜드 ‘LG 액추에이터 악시움’을 공개했다. 또 지난해 인수한 자율주행 로봇 기업 베어로보틱스와 계열사 로보스타를 중심으로 산업용 로봇 사업을 확대하고 있으며, 중국 휴머노이드 로봇 기업 애지봇에도 투자하는 등 로봇 생태계 구축에 속도를 내고 있다.

AI 데이터센터 분야에서도 협력 가능성이 거론된다. LG전자는 AI 데이터센터용 냉각 솔루션과 냉난방공조(HVAC) 사업을 미래 성장동력으로 육성하고 있다. 이에 따라 AI 반도체 시장을 주도하는 엔비디아의 데이터센터 생태계 확장 과정에서 LG가 핵심 파트너 역할을 맡을 수 있다는 전망이 나온다.

이와 함께 LG AI연구원의 초거대 AI 모델 ‘엑사원(EXAONE)’, LG이노텍의 로봇·반도체 부품 기술, LG유플러스의 클라우드 및 통신 역량 등을 바탕으로 그룹 차원의 협력도 확대될 것으로 예상된다.

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