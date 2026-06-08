“매일 쓰는데 몰랐다”…전자레인지에 넣으면 안 되는 것 5가지

오전 8시. 아이 아침밥을 차리던 주부 최모(34) 씨는 냉장고에 있던 구운란을 꺼내 전자레인지에 넣었다.

전자레인지에 달걀을 그대로 넣어 가열할 경우 내부 압력이 높아져 터질 수 있다(왼쪽). 전자레인지용 내열 용기에 음식을 담아 데우는 것이 안전한 사용 방법으로 꼽힌다(오른쪽). AI 생성 이미지

잠시 뒤 ‘펑’ 하는 소리와 함께 전자레인지 안에서 달걀이 터졌다. 문을 열자 뜨거운 김이 새어 나왔고, 내부는 엉망이 돼 있었다. 평소처럼 데우려 했을 뿐인데 예상치 못한 일이 벌어진 것이다.

8일 한국갤럽이 2025년 10월 전국 만 19세 이상 1001명을 대상으로 조사한 ‘주방·환경·건강 가전제품 보유율’에 따르면 전자레인지 보유율은 95%였다. 매일같이 사용하는 전자레인지지만, 넣으면 안 되는 음식까지 꼼꼼히 챙기는 사람은 많지 않다.

문제는 대부분 익숙한 행동에서 비롯된다. 달걀을 껍질째 넣거나 배달 용기를 그대로 데우고, 포장재를 제거하지 않은 채 사용하는 경우가 적지 않다. 별일 아닐 것 같아도 전자레인지에서는 이런 작은 실수가 폭발이나 변형, 화재 위험으로 이어질 수 있다.

◆달걀·밤, 그대로 넣었다간 터진다

껍질이 있는 달걀을 전자레인지에 그대로 넣는 것은 위험하다. 전자레인지가 음식 속 수분을 빠르게 데우면 내부 압력이 올라간다. 껍질이나 막이 이 압력을 막고 있으면 어느 순간 터질 수 있다.

날달걀만의 문제가 아니다. 삶은 달걀이나 구운란도 전자레인지 안에서 터질 수 있다. 꺼낸 뒤에도 내부 압력이 남아 있다가 손에 들었을 때 터지는 경우가 있어 화상 위험이 있다.

밤도 비슷하다. 껍질이 단단한 식품은 가열 전 껍질을 제거하거나 깊게 칼집을 내야 한다. 식품안전당국도 달걀, 밤처럼 껍질이 있는 식품은 껍질을 벗기거나 칼집을 낸 뒤 조리하라고 안내한다.

◆‘전자레인지용’ 표시 없는 용기는 피해야 한다

배달 음식 용기나 플라스틱 반찬통을 그대로 데우는 습관도 문제다. 모든 플라스틱이 전자레인지 가열을 견디도록 만들어진 것은 아니다.

전자레인지용 표시가 없는 플라스틱은 고온에서 뒤틀리거나 녹을 수 있다. 멜라민수지, 페놀수지, 요소수지 등 일부 재질은 전자레인지 가열에 적합하지 않다. 식품안전당국은 전자레인지에 사용할 식품용기는 반드시 ‘전자레인지용’ 표시를 확인하라고 안내한다.

특히 기름진 음식을 담은 용기는 더 주의해야 한다. 기름은 온도가 빠르게 오를 수 있어 용기 변형 위험을 키운다. 표시가 없거나 재질을 모르면 내열 유리나 전자레인지 전용 용기로 옮겨 담는 편이 안전하다.

◆알루미늄 포일·금속 장식은 불꽃을 만든다

알루미늄 포일, 금속 장식이 있는 그릇, 금속 코팅이 들어간 일부 포장재는 전자레인지에 넣지 않는 게 원칙이다. 금속은 마이크로파를 반사해 불꽃을 일으킬 수 있다.

컵라면 뚜껑이나 즉석식품 포장재도 겉보기만 믿어서는 안 된다. 종이처럼 보여도 안쪽에 금속 성분이 들어간 경우가 있다. 조리 전 포장지의 전자레인지 사용 가능 여부를 확인해야 한다.

작은 금속 조각 하나도 기기 손상이나 화재로 이어질 수 있다. 전자레인지에 넣기 전 은박, 철사, 금속 손잡이, 금박 무늬가 있는지 살피는 습관이 필요하다.

◆튀김·빵, 데우려다 식감만 망치는 경우 많아

전자레인지가 위험한 음식만 있는 것은 아니다. 안전 문제는 크지 않아도 맛과 식감을 망치는 음식도 있다.

빵은 대표적이다. 가열 직후에는 부드러워 보여도 금방 수분이 빠져 딱딱해질 수 있다. 오래 돌리면 일부만 과하게 뜨거워지고 겉면이 질겨진다.

튀김류도 전자레인지와 잘 맞지 않는다. 수분이 빠져나오면서 눅눅해지고, 바삭한 식감이 사라진다. 소시지 같은 가공육은 제품마다 조리법이 다르기 때문에 포장지에 적힌 가열 시간과 방법을 따라야 한다.

맛을 살리려면 빵은 토스터나 팬을, 튀김류는 오븐이나 에어프라이어를 쓰는 편이 낫다. 전자레인지는 빠르지만 모든 음식에 가장 좋은 조리법은 아니다.

◆문 닫기 전 5초만 보면 사고를 줄인다

조금만 신경 쓰면 대부분 예방할 수 있다. 껍질이 있는 음식은 칼집을 내거나 껍질을 제거한 뒤 넣고, 밀폐 용기는 뚜껑을 완전히 닫지 않는 것이 좋다. 금속 포장재는 빼고, 플라스틱 용기는 전자레인지 사용 가능 표시를 확인한 뒤 사용하는 게 안전하다.

빵은 물 한 컵과 함께 데우면 덜 딱딱해지고, 튀김류는 오래 돌릴수록 눅눅해진다. 음식 특성에 맞는 조리법을 선택하는 것만으로도 실패를 줄일 수 있다.

전문가들은 “전자레인지 사용 전 식품 특성과 용기 재질을 확인하고, 제품에 표시된 조리 방법을 따르는 것이 중요하다”며 “간단한 확인만으로도 화재와 화상 등 안전사고를 예방할 수 있다”고 말한다.

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