무안·신안 52㎞ 송전망 준공… “재생e 출력제어 완화 기대”

전남 무안과 신안을 연결하는 52㎞ 길이 송전망이 최종 준공됐다.

기후에너지환경부와 한국전력공사는 154kV(킬로볼트) 송전망(전남 운남-신안-읍동 간 52㎞)이 지난달 30일 최종 준공됐다고 7일 밝혔다.

154kV 무안-신안 간 송전선로. 기후에너지환경부 제공

이 송전망 가동으로 전남 지역 재생에너지 출력제어가 완화하고 약 190MW(메가와트) 규모 재생에너지 접속 대기도 해소될 것이란 게 기후부 설명이다. 최근 재생에너지가 계속 확대하면서 기상 변화에 따른 불가피한 발전량 조절이 2023년 2회에서 2024년 27회, 지난해 82회로 증가세를 보이고 있다.

이번에 준공된 154kV 송전망 경과지 대부분은 도서 지역이다. 섬과 섬을 총 22번 횡단한다. 섬과 섬 사이 선로 길이는 최대 2㎞에 달한다. 철탑 높이는 263m로 국내 최고다.

한전은 철탑조립 전용 크레인 개발, 특수전선 활용 철탑 높이 축소, 친환경 진입로 부선 공법 등으로 안전사고 없이 송전망 구축을 완료했다.

이재식 기후부 전력망정책광은 “앞으로도 출력제어 완화와 재생에너지 확대·보급을 위해 전력망 적기 구축과 제도 개선 방안을 적극 강구해 나가겠다”고 밝혔다.

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