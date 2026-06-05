靑 “‘핵잠 韓서 건조’에 큰 변화 없어…연말까지 구체적 성과 내도록 노력"

청와대는 5일 핵추진잠수함 도입과 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리 권한 확보 등 안보 분야 합의 이행을 위한 한·미 간 후속 협의가 재개된 데 대해 “논의 과정을 가속화해 연말까지는 구체적인 성과를 내도록 노력하고자 한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 26일 경남 창원시 진해구에서 열린 제1회 미래국방전략위원회에서 안규백 국방부 장관의 핵추진잠수함 개발 기본계획 보고를 듣고 있다. 연합뉴스

청와대 고위 관계자는 이날 오후 기자들과 만난 자리에서 “최근 협상 전체가 재개됐는데 아주 생산적이고 유익한 협의가 있었다”며 이같이 말했다. 이 관계자는 “여러 분야별 대표들이 와서 농축 재처리 문제, 핵잠 문제 논의가 있었고, 그 위에 엄브렐라 협의도 있었다”며 “앞으로 논의를 가속화해서 진전시켜 보고자 한다”고 했다.

이 관계자는 핵잠과 관련해선 “한국에서 건조한다는 것에는 큰 변화가 없다”며 “그 문제는 시종 그런 전제 위에서 논의돼왔고 최근에도 마찬가지다. 이 문제가 재론되거나 한 바 없다”고 강조했다. 이어 “농축 재처리나 핵잠을 위해서는 몇 가지 새로운 틀의 합의가 필요하다”며 “필요한 합의도 하고, 필요하면 고치기도 하고 그런 식으로 진전을 하려고 한다”고 했다.

이 관계자는 “핵잠과 농축 재처리 협의는 모두 한국의 비핵화에 대한 공약, 이것에 대한 신뢰를 바탕으로 이뤄지고 있기 때문에 추가적인 비핵화 조건이 있거나 그렇진 않다”며 “당연히 우린 비핵화 약속을 지켜가고 그런 위에서 미국과 추가 공조·협력을 모색할 것”이라고 밝혔다.

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