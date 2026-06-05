靑 “시진핑 방북 동향 주시…한반도 평화·안정에 기여하는 방향으로 이뤄지길"

청와대는 5일 시진핑 중국 국가주석의 방북 소식과 관련해 “북·중 간 교류가 한반도 평화와 안정에 기여하는 방향으로 이뤄지길 희망한다”는 입장을 밝혔다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

청와대 관계자는 이날 “정부는 관련 동향을 주시하고 있다”며 “중국이 한반도 문제 관련 건설적 역할을 해나가길 기대한다. 우리는 한반도 문제와 관련해 중국 측과 외교채널을 통해 긴밀히 소통 중”이라고 설명했다.

청와대 고위 관계자 역시 이날 기자들과 만난 자리에서 “지난해에 김정은 북한 국무위원장의 방중이 있었고, 이에 따른 (시 주석의) 방북이라고 생각된다”며 “(동향에 대해) 주목하고 있다”고 언급했다. 이 관계자는 ‘북·중·러 밀착 가능성이 높아지는 움직임으로 봐야 하나’라는 질문에는 “북·중·러 간의 연대라고까지 보이지는 않는다”고 했다.

그는 ‘미·중 정상회담에 따른 후속 조치의 성격으로 봐야 하나’라는 질문에는 “현재로서는 미·중 정상회담과 시 주석의 방중 간 연관성을 알지 못한다”면서도 “어떻게 연결이 되는 것인지 연구를 해봐야 할 것”이라고 답했다.

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