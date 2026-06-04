‘젊은시장’ 이동석 충주시장 당선자 “새로움 원한 충주시민의 승리” [6·3의 선택]

“충주가 새로워져야 한다는 바람이 간절했던 것 같습니다. 시민이 원하는 변화를 반드시 결과로 증명해 보이겠습니다.”

이동석 충북 충주시장 당선자가 4일 새벽 당선이 확정되자 배우자와 기념사진을 촬영하고 있다. 이동석 선거사무소 제공

‘젊은 시장’을 기치로 내세워 충북 충주시장에 당선된 국민의힘 이동석(40) 후보는 4일 세계일보와의 통화에서 이같이 말했다.

이번 6·3 지방선거에서 충주는 그야말로 ‘접전’이었다. 중앙선거관리위원회 개표 현황에 따르면 이 당선자는 5만2962표를 얻어 5만2838표를 기록한 더불어민주당 맹정섭(65) 후보를 124표 차로 누르고 승리를 거뒀다. 이로써 이 당선자는 충북 지역 기초단체장 선거 역사상 ‘최연소 당선’과 ‘최소 표차 승리’라는 타이틀을 동시에 거머쥐게 됐다.

이 당선자는 “사전투표 결과에서 상대 후보와 격차가 제법 벌어져 긴장하기도 했다”며 “세대별 맞춤형 공약을 촘촘히 짜고 사회관계망서비스(SNS)를 적극적으로 활용해 시민들과 격의 없이 소통하며 선거운동을 펼친 것이 역전의 발판이 된 것 같다”고 분석했다. 승리의 일등 공신을 묻자 “새로움을 갈망한 충주시민의 간절함”이라고 답했다.

이 당선자는 미국 뉴욕대학교 문리대학원을 졸업하고 해양수산부 장관 정책보좌관과 대통령비서실 행정관을 거쳤다. 이에 젊은 감각에 정무적 역량까지 갖췄다는 평가를 받는다.

그가 이번 선거에서 시민들의 마음을 파고든 핵심은 ‘체감형 의료·복지 공약’이었다. 이 당선자는 충주의 의료 공백을 깨기 위해 △서울 건국대병원과 충주 건국대병원 간 ‘전문의 순환근무제’ 도입 △충주 바이오헬스 산단 내 ‘상급종합병원’ 유치 △‘소아 응급·야간 진료 보장제’ 도입을 약속했다. 여기에 △4050 건강 리셋 프로젝트 △거동 불편 어르신 방문의료 서비스 확대 등 전 세대를 아우르는 맞춤형 보건 의료 체계 구축을 공언했다. 또 충주관광공사 설립, 예술의 전당 건립, 반도체 부품 기업 유치, 복합쇼핑몰 유치 등도 공약했다.

이 당선자는 당선 소감으로 “이번 승리는 이동석 개인의 승리가 아니라 충주의 변화를 바라는 시민 모두의 선택”이라며 “무거운 책임감으로 이 순간을 받아들인다”고 고개를 숙였다. 이어 “선거 과정에서 저를 지지하지 않았던 분들의 목소리도 겸허히 듣겠다. 충주는 편을 가르는 도시가 아니라 함께 나아가야 할 삶의 터전”이라며 선거로 갈라진 민심을 수습하고 ‘통합 시정’을 펼치겠다는 의지를 확고히 했다.

마지막으로 이 당선자는 “취임 즉시 ‘충주 미래전략 TF’를 가동해 의료 공백 해소는 물론 기업 유치, 규제 혁신, 원도심 재생, 서충주 정주여건 개선 등 산적한 핵심 과제들을 직접 챙기겠다”며 “병원·일자리·아이·어르신 걱정 없는 충주의 새로운 아침을 시민과 함께 열겠다”고 포부를 밝혔다.

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