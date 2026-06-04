전소미 父 매튜, 국제결혼 편견 고백…"아내가 저 때문에 고생"

가수 전소미의 아버지 매튜 다우마가 국제결혼 과정에서 겪은 고충을 털어놨다.

3일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '미슐랭 맛집부터 초호화 호텔까지 82세 선우용여 부산 당일치기(+남사친들)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

매튜 다우마. 유튜브 캡처

이날 선우용여는 부산에서 전소미의 아버지인 매튜 다우마를 만나 다양한 이야기를 나눴다.

매튜 다우마는 한국인 아내와 결혼하던 당시를 떠올리며 "아내가 저 때문에 정말 고생을 많이 했다"고 입을 열었다.

그는 "당시에는 서울시청에서 혼인신고를 했는데 도장을 찍기 전 공무원이 아내에게 ‘왜 한국 남자와 결혼하지 않았느냐’고 물었다"며 "지금 생각하면 뉴스에 나올 일 아니냐. 하지만 그때는 그런 일이 흔했다"고 회상했다.

이를 들은 선우용여는 "결혼은 본인들이 선택하는 것인데 왜 간섭하느냐"고 했다.

매튜 다우마는 "지금은 많이 달라졌지만 당시에는 아내가 정말 힘든 일을 많이 겪었다"며 "저는 사람들을 볼 때 한국 사람, 외국 사람으로 구분하지 않는다. 그냥 사람으로 본다"고 했다.

<뉴시스>

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