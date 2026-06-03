교육감선거 출구조사 진보 9곳·보수 3곳 우세…4곳 경합

3일 치러진 전국 교육감 선거에서 16개 시도 가운데 진보 성향 후보들이 9곳에서 우세할 것으로 방송 3사 출구조사 결과 예측됐다.



보수 성향 후보는 3곳에서만 우세를 보였고, 나머지 4곳은 오차범위 안팎의 접전이 펼쳐질 것으로 조사됐다.

제9회 전국동시지방선거가 치러진 3일 정근식 서울시 교육감 후보가 서울 종로구 본인의 선거 사무실에서 투표 출구조사 결과 방송을 시청하며 지지자들과 기뻐하고 있다. 연합뉴스

KBS, MBC, SBS 방송 3사가 이날 오후 6시 투표 종료 직후 발표한 출구조사에 따르면 서울에서는 현 교육감인 진보 성향의 정근식 후보가 39.0%의 득표율로, 보수 성향 조전혁(21.2%) 후보를 누르고 재선에 성공할 것으로 예측됐다.



현 교육감인 임태희 후보와 5선 국회의원 출신 안민석 후보의 맞대결로 주목받았던 경기에서는 진보 성향의 안 후보가 58.2%로, 보수 성향 임 후보(41.8%)를 크게 앞선 것으로 나타났다.



강원에서는 진보 성향인 강삼영(43.8%) 후보가 보수 성향의 현 교육감인 신경호(35.2%) 후보를 누를 것으로 예측됐다.



충남 역시 진보 성향의 이병도(34.1%) 후보가, 울산도 진보 성향 조용식(44.2%) 후보가 가장 앞설 것으로 조사됐다.



대전과 부산도 마찬가지로 진보 성향 후보가 각각 보수 성향 후보에 우세를 보였다. 대전에선 성광진(33.2%) 후보가, 부산에선 현 교육감인 김석준(49.6%) 후보가 가장 앞설 것으로 조사됐다.



진보 성향 후보들끼리 맞붙은 전남·광주와 전북에선 현 전남교육감인 김대중(40.4%) 후보와 천호성(56.2%) 후보가 각각 우세를 나타냈다.



보수 진영 후보가 앞선 곳은 대구와 경북, 충북 등 3곳에 불과했다. 이들 지역은 모두 현 교육감이 도전자들을 물리치고 수성에 성공하는 모양새다.



대구에선 교육감 3선에 도전하는 강은희 후보(51.5%)가 진보 성향 임성무 후보(29.5%) 후보를 크게 앞선 것으로 조사됐다.



경북은 현 교육감인 임종식 후보(45.0%), 충북도 현 교육감인 윤건영(45.7%) 후보가 우세를 보였다.



경합 지역은 제주와 경남, 세종, 인천 등 4곳으로 조사됐다.



제주에선 진보 성향의 고의숙(45.1%) 후보와 보수 성향의 현 교육감인 김광수(42.0%) 후보가 오차범위 안에서 접전을 펼칠 것으로 예상됐다.



경남에선 진보 성향 송영기(42.2%) 후보가 보수 성향 권순기(38.7%) 후보를 근소하게 앞설 것으로 예측됐다.



세종에서는 진보 성향의 임전수(35.1%) 후보와 보수 성향 강미애(32.5%) 후보가, 인천에서는 진보 성향의 현 교육감인 도성훈(37.1%) 후보와 보수 성향 이대형(32.7%) 후보가 박빙 승부를 펼칠 것으로 예상됐다.

<연합>

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