민주 11곳, 국힘 1곳 우세… 4곳은 경합 [6·3 국민의 선택]

6·3 지방선거에서 여당인 더불어민주당이 승리할 것이란 방송사 출구조사 결과가 나왔다. 민주당은 16개 광역자치단체장 중 11곳 이상을 차지할 것으로 나타났고, 국회의원 재보궐선거가 치러지는 경기 평택을과 부산 북갑은 접전으로 예상됐다.

6·3지방선거일인 3일 서울 동작구 본동초등학교에 마련된 노량진1동 제6투표소 앞에서 출구 조사원이 출구조사를 하고 있다. 연합뉴스

3일 투표 종료 직후 발표된 KBS, MBC, SBS 지상파 3사 출구조사 결과에 따르면 광역단체장 선거에서 민주당 우세 지역은 서울, 경기, 인천, 울산, 경남, 대전, 세종, 충남, 충북, 전남광주, 제주 11곳으로 집계됐다. 국민의힘은 경북에서만 우세한 것으로 조사됐다. 부산, 대구, 전북, 강원 등 4곳은 경합 지역으로 분류됐다.

최대 승부처로 꼽힌 서울시장 선거에서는 민주당 정원오 후보가 51.4%의 예상 득표율로, 국민의힘 오세훈 후보(46.0%)를 앞서는 것으로 나타났다. 경기지사 선거에서는 민주당 추미애 후보가 60.4%를 얻어 34.1%의 국민의힘 양향자 후보를 제친 것으로 예상됐다. 인천시장 선거에서도 민주당 박찬대 후보(53.7%)가 국민의힘 유정복 후보(45.5%)보다 우세한 예상 득표율을 얻었다.

정청래 더불어민주당 대표를 비롯한 선대위 지도부가 3일 서울 여의도 국회 의원회관에 마련된 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐 선거 개표종합상황실에서 출구조사 결과를 지켜보고 있다. 뉴스1

충청권에서도 여당 후보가 우세한 흐름을 보였다. 민주당의 허태정(대전), 박수현(충남), 신용한(충북), 조상호(세종) 후보가 나란히 예측 1위를 기록했다. 초대 전남광주시장으로는 민주당 민형배 후보가 78.6%로 우위를 점한 가운데 전북지사는 민주당 이원택 후보가 48.5%, 무소속 김관영 후보가 46.3%로 접전 양상을 보였다.

국민의힘은 경북지사 선거에서만 우세한 것으로 나타났다. 이철우 후보(69.7%)가 민주당 오중기 후보보다 40%포인트 가까운 예상 득표율 차이를 벌렸다.

대구에서는 민주당 김부겸 후보 49.1%, 국민의힘 추경호 후보가 49.9%로 오차범위 내 경합을 벌였다. 강원에서도 민주당 우상호, 국민의힘 김진태 후보 간 접전 양상을 보였다.

길게 늘어선 투표 행렬 제9회 6·3 지방선거 및 국회의원 재보궐선거일인 3일 부산 부산진구청 백양홀에 마련된 부암1동 제4투표소를 찾은 시민들이 투표 순서를 기다리며 길게 줄 서 있다. 이날 투표율은 오후 5시 현재 57.4%로 4년 전 지방선거 최종 투표율인 50.9%를 훌쩍 넘어섰다. 이번 지방선거를 통해 전국적으로 광역단체장 16명, 교육감 16명, 시·군·구 기초단체장 227명, 광역의원 933명, 기초의원 3035명 등 총 4227명의 지역 일꾼이 뽑혔다.부산=뉴시스

민주당 전재수, 국민의힘 박형준 후보가 격돌한 부산도 접전으로 분류된 가운데 경남과 울산은 민주당 김경수(54.3%), 김상욱(52.8%) 후보가 과반 득표를 할 것으로 예측됐다.

장동혁 국민의힘 대표를 비롯한 지도부 및 의원, 당직자들이 3일 오후 서울 여의도 중앙당사에 마련된 개표상황실에서 지방선거 및 국회의원 보궐선거 출구조사 방송을 지켜보고 있다. 뉴스1

JTBC 예측조사에서는 민주당이 서울을 비롯한 10곳, 국민의힘은 경북 1곳에서 승리할 것으로 전망됐다. 부산, 대구, 전북과 함께 충남, 충북 5곳은 접전 양상을 보일 것이라고 조사됐다.

재보선 최대 격전지로 꼽혔던 부산 북갑과 평택을 출구조사 모두 예상을 알 수 없는 혼전이었다. 지상파 3사의 부산 북갑 출구조사에서는 민주당 하정우 후보 42.6% 국민의힘 박민식 후보 15.8%, 무소속 한동훈 후보가 41.6%의 득표율을 받을 것으로 예측됐다. 경기 평택을의 경우에는 민주당 김용남 후보가 30.3%, 국민의힘 유의동 후보가 30.6%, 조국혁신당 조국 후보가 31.1%로 마찬가지로 경합이 예측됐다.

한동훈 무소속 부산 북구갑 국회의원 후보가 3일 오후 부산 북구 선거사무소에서 출구조사 결과 발표를 지켜보고 있다. 뉴스1

한편 투표율은 이날 오후 5시 현재 57.4%로 집계됐다. 4년 전 8회 지방선거 당시 같은 시각 투표율(47.6%)보다 10%포인트 가까이 높아진 수치다.

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