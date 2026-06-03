이원택 “‘전북원팀’으로 경제 도약” vs 김관영 “전북의 새로운 문 열자” [6·3의 선택]

6·3 지방선거 전북도지사 선거에 출마한 더불어민주당 이원택 후보와 무소속 김관영 후보는 3일 자신이 전북 발전을 이끌 적임자라고 강조하며 투표를 독려했다.

이 후보는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “더는 서럽지 않은 전북, ‘글로벌 선도도시’의 문을 열어달라”고 호소했다.

이 후보는 “명절날 동네 아이들이 세뱃돈을 들고 구멍가게로 신나게 달려갈 때, 마당 구석을 쓸쓸히 맴돌아야 했던 아이를 바라보는 어머니의 심정. 지난 세월, 대한민국 한구석에서 소외당하고 정체되어야 했던 전북도민의 마음이 바로 그러했다”며 “이제 그 서러웠던 눈물의 시간을 끝내야 한다. 우리의 아이들에게는 더 이상 이 서러움을 물려줄 수 없다”고 말했다.

이원택 더불어민주당 전북도지사 후보, 김관영 무소속 전북도지사 후보(왼쪽부터). 뉴스1

이어 “도지사의 권한은 오직 도민으로부터 나오고, 오직 도민의 더 나은 삶을 위해서, 오직 도민의 생명과 안전을 위해서만 쓰여야 한다”며 “이 절대적인 원칙을 가슴에 새기고 오늘, 전북의 운명을 바꿀 위대한 기회의 문을 열겠다”고 했다.

그러면서 “전북원팀·대한민국 원팀으로 세계를 선도하는 전북을 만든다”며 “이재명 대통령과 민주당, 그리고 저 이원택이 똘똘 뭉친 강력한 원팀의 힘으로 전북을 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 당당한 ‘글로벌 선도도시’로 거듭나게 하겠다”고 약속했다.

이 후보는 “전북이 흔들리면 우리 손으로 직접 뽑은 이 대통령이 흔들린다. 이 대통령을 든든하게 지켜내고 전북 발전의 마지막 골든타임을 잡을 수 있도록, 기호 1번 민주당 원팀 도지사 후보 이원택에게 힘을 모아달라”며 “전북의 자존심을 세우고, 완전히 새로운 경제 도약을 이뤄내고 싶다”고 지지를 당부했다.

민주당에서 제명돼 무소속으로 출마한 김 후보도 이날 자신의 SNS에 글을 올려 “전북의 새로운 문을 여러분의 투표로 열어달라”며 “전북의 진정한 주인이 누구인지, 전북의 미래를 결정할 힘이 누구에게 있는지 오늘 투표로 보여주자”고 했다.

자신을 ‘도민소속’이라고 규정한 김 후보는 “선거는 분위기로 결정되지 않는다. 여론조사나 뉴스의 댓글로도 결정되지 않는다. 오직 투표로 결정된다”며 “누군가는 바쁜 일 때문에, 귀찮음 때문에, 혹은 분위기가 좋은 것 같다는 생각 때문에 ‘조금 이따 투표해야지’ 하며 투표를 미루고 있을지도 모른다. 하지만 단 10표가, 단 1표가 결과를 바꾸는 것이 선거”라고 강조했다.

이어 “새로운 문은 저절로 열리지 않는다. 문 앞으로 다가가 힘차게 열쇠를 넣어야 한다”며 “저는 그 문 너머에서 겸손하고 낮은 자세로 도민 여러분의 선택을 기다리겠다”고 말했다.

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