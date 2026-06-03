정청래 "충직한 일꾼 뽑는 선거…주권 포기 말고 투표해달라"

더불어민주당 정청래 총괄 상임선거대책위원장은 6·3 지방선거 본투표일인 3일 "투표 참여로 민주주의의 꽃을 더 활짝 피우자"며 투표를 독려했다.



정 위원장은 이날 국회에서 열린 마지막 중앙선거대책위원회 회의에서 "선거는 민주주의의 꽃"이라며 이같이 강조했다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선거대책위원장이 6·3 지방선거를 하루 앞둔 지난 2일 서울 청계광장에서 열린 민주당 정원오 서울시장 후보 마지막 유세에 참석해 전국의 민주당 후보 지지를 호소하며 큰절하고 있다. 연합뉴스

그는 "대한민국 민주주의는 국민이 한 표의 권리를 쟁취하고 지켜낸 노력 위에 세워졌다"며 "3·15 부정선거로 빼앗긴 한 표를 되찾기 위해 거리에 나섰고, 군부독재에 맞서 1987년 6월 항쟁으로 대통령 직선제를 쟁취했다"고 설명했다.



이어 "오늘 우리가 행사하는 한 표는 수많은 국민의 피와 땀, 희생과 헌신으로 지켜낸 권리"라고 덧붙였다.



그러면서 "우리 역사가 증명하듯 투표는 총알보다 강하다"며 "권력은 총구에서 나오지 않는다. 권력은 투표소에서 나온다"고 언급했다.



정 위원장은 아울러 "대한민국이 나아갈 방향을 정하는 주체는 소수의 정치인이 아니라 다수의 국민"이라며 "여러분의 뜻을 받들어 성실하게 일할 유능한, 충직한 일꾼을 뽑는 선거에 주권을 포기하지 말고 투표해 주시라"고 당부했다.

<연합>

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