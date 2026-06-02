데이터처 “기본법 발의 완료…AI 온톨로지 구축 추진 중”

국가데이터처는 이재명정부 출범 1년 성과로 범정부 데이터 거버넌스 확립과 데이터 가치 제고, 국정과제 지원을 위한 국가통계 개발을 꼽았다.

데이터처는 2일 국가 데이터의 체계적 관리와 활용 기반 조성을 위해 ‘국가데이터기본법’ 제정안을 마련했으며 의원 발의로 지난달 27일 국회에 발의됐다고 밝혔다.

안형준 국가데이터처장. 연합뉴스

연내 통과를 목표로 하는 이 법안에는 국가 데이터 총괄·조정, 국가 차원에서 중요도가 높은 국가 데이터 지정·관리 및 연계·활용, 품질관리, 국가 데이터 이용 센터 지정 등이 담겨있다. 아울러 인공지능(AI)이 공식 통계 데이터베이스(DB) 기반으로 환각 없이 정확하게 답변하도록 하는 AI 친화적 통계 메타데이터, 온톨로지를 구축하고 있다고 설명했다.

공공, 민간으로 분산된 데이터를 연계해 정책 수립을 지원하고자 연내 3건의 신규 융합데이터도 개발한다. 고령자의 주택, 취업 활동, 연금·복지 등을 결합해 고령자 정책 등에 활용될 수 있도록 하고 사망자의 사망 원인, 가구 구성, 양육, 일자리 등을 결합해 자살자, 고독사 등을 파악하는 식이다.

주택 소유자의 소유 현황과 공시가격, 부채 등을 결합해 주거·금융 등 정책 활용성도 강화할 계획이다.

안형준 데이터처장은 “작년 10월 데이터처로 승격하고 우리가 해야 할 데이터 업무가 무엇일까에 관해 고민하고 데이터 총괄 기관으로 자리 잡기 위한 노력하는 시간이었다”고 말했다. 그러면서 “데이터 혁신을 더욱 속도감 있게 추진하고 다양한 데이터의 연계·활용으로 국가 현안 해결을 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

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