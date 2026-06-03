‘비스포크 AI 스팀’ 로봇청소기 불티

삼성전자 로봇청소기 ‘비스포크 AI 스팀’의 지난달 판매량이 처음으로 월 2만대를 돌파했다.

삼성전자 모델이 월 판매량 2만 대를 돌파한 '비스포크 AI 스팀'을 소개하고 있다. 삼성전자 제공

2일 삼성전자에 따르면 지난 5월 ‘비스포크 AI 스팀’ 판매량은 전년 동기 대비 약 60% 늘어났다. 신혼가전 패키지 구매 고객 3쌍 중 1쌍이 ‘비스포크 AI 스팀’을 선택한 것으로 나타났다.

3월 출시된 2026년형 ‘비스포크 AI 스팀’은 강력한 흡입력과 인공지능(AI) 주행 성능, 보안, 물걸레 스팀 살균을 통한 위생관리까지 로봇청소기 본연의 성능을 두루 갖췄다. 흡입력은 전작 대비 최대 2배 수준인 10W(와트)고, ‘팝 아웃 콤보’ 기능을 통해 벽면과 모서리까지 꼼꼼하게 청소해 사각지대를 줄였다. 100도의 고온 스팀으로 물걸레에 남아 있을 수 있는 유해균과 냄새를 제거해 청소 후에도 위생적인 상태를 유지할 수 있다.



올해 새롭게 선보인 ‘자동 급배수’ 모델은 사용자가 직접 물을 채우거나 비우는 번거로움을 줄여줘 사용 편의성이 높아졌다는 평가다. 김용훈 삼성전자 한국총괄 상무는 “비스포크 AI 스팀의 월 판매량 2만대 돌파는 청소 성능과 위생, 보안, 편의성을 모두 갖춘 제품 경쟁력을 소비자들로부터 인정받은 결과”라고 말했다.

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