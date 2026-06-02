'여자친구' 예린, 몽환적 감성과 한 폭의 수채화 담고 컴백

2일 예린이 네 번째 미니앨범 하이라이트 메들리를 공개했다. 유튜브 채널 '에이사이드컴퍼니' 영상 캡처

가수 예린이 새로워진 음악 색깔을 예고했다.

예린은 2일 0시 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 네 번째 미니앨범 ‘REACH YOU(리치 유)’의 하이라이트 메들리를 공개했다.

앞서, 지난달 29일 자정 공식 SNS 채널을 통해 네 번째 미니앨범 ‘REACH YOU(리치 유)’의 두 번째 컨셉트 포토를 오픈한 예린은 이번 하이라이트 메들리에서 또 다른 분위기를 선보였다.

한 폭의 수채화 같은 이미지. 유튜브 채널 '에이사이드컴퍼니' 영상 캡처

지난달 29일 공개된 이미지 속 예린은 입가에 꽃을 갖다 댄 채 화사한 비주얼을 극대화하며 자연과 어우러진 한 폭의 수채화 같은 무드를 연출, 컴백 콘셉트를 향한 궁금증을 더했고, 이달 2일 공개된 하이라이트 메들리에서는 한 폭의 수채화 같은 이미지로 눈길을 끌었다.

타이틀 '조각별'. 유튜브 채널 '에이사이드컴퍼니' 영상 캡처

영상 속 예린은 푸릇푸릇한 자연을 배경 삼아 싱그러운 분위기를 자아낸다. 그는 밝은 햇살 아래에서 떨어지는 꽃잎으로 화사한 비주얼을 자랑하는가 하면, 환한 미소를 지으며 보는 이들에게 기분 좋은 에너지를 선사했다.

'춘곤' 속 예린. 유튜브 채널 '에이사이드컴퍼니' 영상 캡처

뿐만 아니라 2일 공개된 하이라이트 메들리는 ‘Polaris(폴라리스)’를 시작으로 타이틀 ‘조각별’, ‘춘곤’, ‘Orbit(오르빗)’까지 이번 앨범에 수록된 트랙의 음원 일부가 흘러나와 예린의 음악적 변신을 향한 궁금증을 높였다.

예린의 음악적 변신을 향한 궁금증을 일으키는 '오르빗'. 유튜브 채널 '에이사이드컴퍼니' 영상 캡처

특히 타이틀곡 ‘조각별’은 희망찬 에너지가 느껴지는 기타 사운드와 확장감 있는 전개가 돋보이는 곡이다. 특히 섬세한 멜로디와 점진적으로 고조되는 분위기의 조화가 리스너들에게 벅찬 여운을 남길 전망이다.

통통 튀는 매력부터 몽환적인 감성까지 팔색조 같은 면모로 많은 사랑을 받아 온 예린은 그간 다양한 콘셉트를 아우르는 한계 없는 소화력을 펼쳐냈던 만큼, 이번 컴백으로는 어떤 모습을 보여줄지 이목이 집중된다.

한편, 예린의 ‘REACH YOU’는 오는 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

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