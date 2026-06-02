네이버클라우드, 엔비디아와 손잡고 ‘글로벌 AI 팩토리 도약’ 선언

네이버클라우드가 엔비디아와 손잡고 글로벌 인공지능(AI) 팩토리 구축 사업을 본격 추진한다.

인프라부터 모델과 서비스를 아우르는 풀스택 AI 역량을 기반으로 치열해진 AI 인프라 경쟁 속 리더십을 공고히 한다는 계획이다.

2일 대만 타이베이에서 열린 엔비디아 클라우드 파트너 서밋에서 김유원 네이버클라우드 대표가 글로벌 AI 팩토리 비전을 발표하고 있다. 네이버클라우드 제공

김유원 네이버클라우드 대표는 2일 대만에서 열린 엔비디아 클라우드 파트너 서밋(NCP Summit)을 통해 이 같은 방향을 공유했다.

김 대표는 “네이버클라우드는 AI 인프라부터 서비스까지 전 영역을 아우르는 탄탄한 풀스택 기술 역량을 가지고 있다”며 “엔비디아의 AI 팩토리 플랫폼 전략에 완벽하게 부합하는 파트너”라고 말했다.

앞서 지난 1일 대만에서 개최된 엔비디아 ‘GTC 타이베이 2026’ 키노트 행사에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 네이버클라우드를 글로벌 AI 생태계의 핵심 파트너로 공식 발표한 바 있다.

양사 파트너십의 핵심은 AI 전 영역의 긴밀한 기술 협력이 될 전망이다. 네이버클라우드는 엔비디아의 개방형 대규모언어모델(LLM)인 ‘네모트론 3 울트라(Nemotron 3 Ultra)’ 기술을 활용해 하이퍼클로바X 고도화를 진행하고, 초거대 언어 모델의 최적화 등을 공동 연구한다.

지난 3월 네이버클라우드는 엔비디아의 피지컬 AI 플랫폼인 코스모스로 서울의 실제 데이터를 재현한 서울 월드 모델을 공개했다. 국내 지도 데이터를 기반으로 서울 전역에서 수집한 120만장의 파노라마 이미지를 학습 데이터로 삼아 한국의 실제 도로 환경과 공간 구조를 구현했다.

양사는 글로벌 AI 팩토리 구축 사업의 실행 계획 등 보다 구체적인 협력 내용을 공개할 예정이다.

김 대표는 “AI 산업의 패러다임이 모델 중심에서 대규모 인프라를 안정적으로 운영하는 추론 중심의 AI 팩토리 시대로 이동하고 있다”며 “엔비디아와의 협력으로 독보적인 ‘AI 인프라 허브’로 자리하겠다”고 말했다.

엔비디아의 라즈 미르푸리 글로벌 AI 클라우드·인프라 부문 부사장은 “네이버클라우드와의 협력으로 엔비디아의 통합 AI 플랫폼을 폭넓게 활용할 수 있도록 지원하겠다”고 강조했다.

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