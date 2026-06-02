탑(T.O.P), 7월에 '日 전석 무료 팬미팅' 개최… 1만명 규모

탑(T.O.P)이 일본에서 대규모 무료 팬미팅을 개최한다. 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES) 제공

가수 탑(T.O.P)이 일본에서 대규모 무료 팬미팅을 개최하며 현지 팬들과 뜻깊은 재회를 나눈다.

2일 소속사 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES) 측은 탑이 7월 9일 오후 6시 일본 요코하마에 위치한 ‘피아 아레나 MM(PIA ARENA MM)’에서 일본 단독 팬미팅을 개최한다고 밝혔다.

이번 팬미팅은 그동안 변함없는 사랑과 응원을 보내준 팬들을 위해 탑이 특별히 기획한 선물 같은 공연이다.

탑이 일본 팬들을 위해 마련한 글로벌 무료 팬미팅. 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES) 제공

일본 공식 유료 멤버십 회원을 대상으로 진행되는 이번 공연은 약 1만 명을 수용할 수 있는 대형 아레나 공연장에서 ‘전석 무료 초청’이라는 파격적인 스케일로 진행된다는 점에서, 팬들을 향한 탑의 각별한 애정을 다시 한 번 실감케 한다.

또 해당 팬미팅은 일본 내 ‘한류 대표 MC’ 후루야 마사유키가 진행을 맡아 탑과의 특급 케미스트리를 선보일 예정이다. 탑은 오랜 시간 소통을 기다려온 현지 팬들을 위해 다채로운 프로그램과 진솔한 토크 등 스페셜 코너를 마련하며 준비에 박차를 가하고 있다.

탑의 획기적인 무료 팬미팅에 많은 이들의 관심이 쏠리고 있다. 탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES) 제공

최근 탑은 첫 정규 앨범 ‘다중관점(ANOTHER DIMENSION)’으로 전 세계 15개국 아이튠즈 1위, 발매 첫날 스포티파이 약 147만 스트리밍으로 올해 K-POP 솔로 아티스트 최다 신기록을 경신했다.

더불어 디지털 음원 성적만으로 미국 빌보드 월드 앨범 차트 20위에 진입, 美 음악 매거진 ‘더 페이더’의 극찬을 받으며 글로벌 차트와 평단을 동시에 사로잡았다.

이처럼 독보적인 음악적 패러다임을 증명하며 글로벌 흥행을 기록 중인 탑은 이번 일본 아레나 팬미팅을 통해 뜨거운 성원을 보내준 전 세계 팬들에게 감사의 마음을 전할 예정이다.

전방위적 활약 속에서도 팬들과의 깊은 소통까지 놓치지 않으며 역대급 행보를 예고하고 있는 만큼, 그가 계속해서 써 내려 갈 글로벌 활약에 귀추가 주목된다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지