악뮤 이수현 "내가 너무 많이 망가졌다"… 빅사이즈 쇼핑몰 VVIP 된 계기

이수현이 다이어트 전 가졌던 마음과 빅사이즈 쇼핑몰에 대한 경험을 털어놓았다. 유튜브 채널 '이수현 Official' 영상 캡처

악뮤 이수현이 다이어트 전 가졌던 마음과 빅사이즈 쇼핑몰에 대한 경험을 털어놓았다.

지난 1일 이수현은 자신의 유튜브 채널 ‘이수현 Official’에 ‘내가 얼마를 썼더니 VVIP가 됐을까…? ★빅사이즈 쇼핑몰 최저가★’라는 제목의 영상을 게재했다.

영상에는 이수현은 애용하던 빅사이즈 쇼핑몰을 추천했다. 그러면서 3년 전 체중 증가로 인해 겪었던 고충을 솔직하게 이야기했다.

이수현은 한 쇼핑몰의 VVIP 회원임을 인증하며 “때는 한 3년 전이다. 내가 너무 많이 망가졌구나, 내가 너무 둥둥하구나, 이런 생각을 하면서 꾸미는 걸 전부 다 포기하고 살았다”고 체중이 늘었던 시기를 회상했다.

자존감이 많이 하락했던 이수현. 유튜브 채널 '이수현 Official' 영상 캡처

그는 “뭐라도 내가 지금 할 수 있는 걸 해야겠다는 생각이 들었다”며 “근데 옷이 맞는 사이즈가 별로 없었다. 예쁘게 입고 싶어도 예쁘게 입을 수가 없었다. ‘내가 이렇게 안 예쁜데 뭘 입어 봤자 똑같지’라는 생각에 꾸미는 게 창피하기도 했다”고 고백했다.

이수현은 “그런데 조금 찾아보니까 빅사이즈 쇼핑몰이 너무 많고 구성이 잘 되어 있더라. 그때부터 빅사이즈 옷들을 미친 듯이 사기 시작했다. 사이즈 걱정 없이 입을 수 있는 쇼핑몰들이 많았고 원하는 추구미로 골라 입을 수 있었다”고 말했다.

남에게 보여지기 위해서가 아니라 나 자신이 만족하기 위한 쇼핑을 하라고 권하는 이수현. 유튜브 채널 '이수현 Official' 영상 캡처

그러면서 이수현은 “빅사이즈 여러분이 꾸미는 걸 포기하지 말고 남에게 보이는 어떤 예쁜 모습을 위해 사 입으라는 게 아니고 내가 보기에 예쁜 옷, 귀여운 옷을 입는 걸 포기하지 말라는 의미”라고 덧붙였다.

한편, 이수현은 최근 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’과 자신의 유튜브 채널을 통해 슬럼프 시기에 우울증과 불면증, 무기력증, 대인기피증, 공황장애 등을 진단받았다고 고백한 바 있다. 이 시기에 이수현은 방 안에 틀어박혀 배달 음식을 먹으며 살이 많이 쪘다고 말했다.

이후 이수현은 자신의 건강을 염려하던 친오빠 악뮤 이찬혁의 도움을 받아 약 2년간 30kg에 성공했다.

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