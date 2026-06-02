李대통령 “빚 때문에 죽는단 얘기 나오지 않도록… 파산·면책 해줘야”

이재명 대통령은 2일 “빚 때문에 죽는다는 얘기가 나오지 않도록 해야 한다”며 후속 대책 마련을 주문했다.

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 “(빚을갚지 못해) 일가족이 집단 자살한다는 얘기도 나오던데 이런 원시적인 사회가 어디 있나”라며 이같이 말했다. 그러면서 “법원에 신청해서 (빚을) 탕감하면 되지 않나. 파산해서 면책을 하면 되는 것 아닌가”라며 “이를 매우 부도덕한 행위로, 나쁜 행위로 (규정을 하고) 공격하니 끙끙거리다가 죽어버리는 것”이라고 지적했다.

이 대통령은 “빚을 갚을 능력이 없으면 채무를 조정할 수 있도록 해야 한다. 상식적으로 그렇게 처리해줘야 한다”며 “빚에 쪼들려 못 살겠다 싶으면 신고를 하고, 이를 해결해주는 기구를 만들었으면 좋겠다”고 말했다.

이어 “이는 엄청난 사회적 문제”라며 “금융기관의 장기연체 채권은 체계적 관리가 되는데, 개인 부채에 대해서도 체계적으로 관리가 돼야 한다. 각 부처가 사람들의 죽음에 대해 관심을 더 갖고 대응해달라”고 당부했다.

이재명 대통령이 2일 청와대에서 열린 제24회 국무회의 겸 제11차 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 뉴스1

이 대통령은 김민석 국무총리에 “엄청난 사회적인 문제인데 총리께서 한번 챙겨봐 달라, 시스템을 좀 만들든지”라고 주문했고, 김 총리는 “금융위하고 상의를 좀 해서 안을 짜보겠다”고 답했다.

이 대통령은 특히 “일부에서 ‘빚 안 갚고 버티면 면제해 준다는데 한 번 견뎌보자’ 이런 도덕적 해이 얘기도 한다”라며 “취직도 못하고, 계좌도 개설 못 하고, 경제활동을 못 하는 걸 수년간 감수하면서 돈 있는데 버티는 것은 불가능하다”고 지적했다.

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