인천 검단신도시, 교통망 단계적 확충 복합도시 청사진 ‘착착’ [밀착 취재]

인천도시공사(iH)에서 주도적으로 추진해온 검단신도시가 본격적인 활성화 단계에 접어들고 있다. 지난해 6월 인천지하철 1호선 검단연장선과 올해 4월 검단∼드림로 연결도로 개통을 계기로 생활권의 이용반경이 대폭 확대된 데 따른다.

iH는 검단신도시 개발이 약 1111만㎡ 부지에 계획인구 18만7000여명의 수도권 서북부 지역 자족형 도시 건설을 목표로 순항 중이라고 2일 밝혔다. 당초에는 글로벌 금융위기와 부동산 경기 침체로 사업이 어려움을 겪기도 했다. 이후 2015년 착공과 2017년 공동주택용지 공급을 기점으로 본궤도에 올랐다.

검단신도시 5개 특화구역 위치도. iH 제공

2021년 첫 이사를 시작으로 2025년 말까지 3만9000호가 둥지를 틀었고, 올해 8개 블록에 7200호의 추가 입주가 예정됐다. 녹지율 30%, 녹지면적은 인당 20㎡ 수준으로 설계돼 쾌적한 정주환경을 갖췄다. iH는 초기부터 수요응답형 버스(I-MOD)를 선보이는 등 입주민 삶의 질 업그레이드에도 나섰다.

이곳의 가장 큰 경쟁력은 서울과의 접근성 개선 등의 교통망 확충이다. 이를 통해 인구와 체류시간 증가로 이어지는 효과가 나타나고 있다. 인천1호선 검단연장선은 계양역에서 아라역∼신검단중앙역∼검단호수공원역 총 6.825㎞를 잇는다. 검단∼계양 이동시간은 8분, 서울역까지는 기존 70분에서 38분으로 크게 단축됐다.

iH는 도로망 확충에도 속도를 낸다. 인근 수도권 제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로, 서울외곽순환고속도로 등이 서울과 인천 양방향으로 접근을 향상시킨다. 검단∼드림로 연결도로의 경우 장제로 구간에서 혼잡 완화 효과를 거두고 있다.

검단의 또 다른 강점은 5개 특화구역이다. 워라밸(Work and Life Balance) 빌리지, 넥스트콤플렉스, 휴먼에너지타운, 커낼콤플렉스, 스마트위드업 등은 주거·산업·문화·수변·친환경 기능을 복합적으로 구성한 게 특징이다. 아라역 일대 넥스트콤플렉스는 앵커시설 중심으로 역세권을 체류형 거점으로 육성한다.

워라밸 빌리지(Work and Life Balance) 공모 당선작.

이와 함께 우체국·소방서 같은 일상 밀착형 공공시설이 이미 운영 중이다. 북부지원·북부지청과 검단구 임시청사 등 행정·사법 인프라도 순차적으로 문을 연다. 현지에는 50개의 공원이 고루 분포돼 있다. 3호 문화공원 내에 연면적 2만㎡, 지하 1층∼지상 2층 규모로 박물관과 백년이음도서관을 2029년까지 마련한다.

류윤기 iH 사장은 “향후에도 검단신도시가 철도·도로·주거 및 일자리·공공과 문화기능이 조화를 이루는 자족도시로 자리매김할 수 있도록 힘쓰겠다”고 말했다.

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