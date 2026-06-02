日 기무라 다쿠야가 온다…9월 데뷔 첫 내한 공연

일본의 톱스타 기무라 다쿠야가 데뷔 이래 첫 내한 공연을 연다.



2일 공연기획사 웨이즈비와 라이브랜드에 따르면 기무라는 오는 9월 26일 인천 인스파이어 아레나에서 '라이브 투어 2026 체크포인트'(Live Tour 2026 Checkpoint) 공연을 개최한다.

[㈜웨이즈비·㈜라이브랜드 제공.

이번 무대는 기무라의 솔로 활동 이후 처음으로 진행되는 해외 공연이자 첫 아시아 투어 일환으로 열린다.



일본 인기 그룹 스마프 출신인 기무라는 1990∼2000년대를 대표하는 스타다. 가수뿐 아니라 배우로도 활동하며 대표작 '롱 베케이션'(Long Vacation), '러브 제너레이션'(Love Generation) 등으로 사랑받았다. 한국에서는 '김탁구'라는 애칭으로 불린다.



기무라는 공연기획사를 통해 "모두가 함께 즐기고 열광할 수 있는 공간을 만들기 위해 준비하고 있으니 기대해 달라"며 "솔로 활동 이후 처음으로 해외 팬들과 직접 만날 수 있게 돼 매우 설레고 기대된다"고 말했다.

<연합>

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