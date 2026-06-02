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정원오 "李정부 성공 위해 투표"…오세훈 "최후의 보루 서울"

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鄭 "두 번 속는 일 없어야"…吳 "초보운전자 안 돼"
마지막날 총력전…鄭 청계광장·吳 신촌 파이널 유세

6·3 지방선거 본투표를 하루 앞둔 2일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 후보가 막판 표심 결집에 나섰다.

 

정 후보는 "이재명 정부 성공"을 위한 투표 참여를 호소했고, 오 후보는 "견제와 균형"을 앞세워 "최후의 보루 서울을 남겨달라"고 맞섰다.

 

정 후보는 이날 국회에서 민주당 25개 구청장 후보와 합동 기자회견을 열고 "끝까지 투표해야 이긴다"며 "투표만이 이재명 정부 성공을 완수할 수 있다"고 밝혔다.

 

정 후보는 "내일 선거는 단순히 서울시장 한 사람을 뽑는 선거가 아니다. 이재명 정부에 힘을 싣는 선거"라며 "정원오와 민주당 구청장 후보들이 함께 당선돼야 이재명 정부와 서울이 원팀으로 움직일 수 있다"고 말했다.

 

이어 "그래야 집 걱정, 출퇴근 걱정, 장사 걱정, 돌봄 걱정을 하나씩 풀어낼 수 있다"며 "불안한 주거, 불안한 일자리, 불안한 안전을 바꾸고 시민의 삶을 지킬 수 있다"고 했다.

더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 2일 서울 여의도우체국 인근에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다.
더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 2일 서울 여의도우체국 인근에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다.

정 후보는 취재진과 만나 선거운동 마지막 날 각오에 대해 "초박빙 선거에서 끝까지 진실하고 절실한 마음으로 최선을 다해 반드시 승리하겠다"고 밝혔다.

 

오 후보가 "견제와 균형"을 앞세워 지지를 호소한 데 대해서는 "두 번 속는 일은 없을 것"이라며 "이번 선거는 야당 심판, 오 후보의 무능과 무책임, 무사안일에 대한 심판이 기다리고 있다"고 맞받았다.

 

이어 "박빙이겠지만 제가 승리하는, 새로운 리더십을 확보하는 선거가 될 것으로 확신한다"며 "끝까지 네거티브로 일관하는 오 후보에 대해 시민의 평가가 있을 것"이라고 말했다.

 

정 후보는 이날 서울 청계광장에서 마지막 합동 유세를 한 뒤 복정역에서 공식 선거운동을 마무리한다. 청계광장 유세에 대해서는 "민주당이 늘 마지막 합동유세 피날레를 해온 전통이 있어 당과 협의했다"고 설명했다. 복정역 일정에 대해서는 "새 출발을 다짐하는 장소"라고 밝혔다.

 

오 후보는 같은 날 오전 서울 용산구 효창공원역 3번 출구 앞에서 기자간담회를 열고 "최후의 보루 서울만은 남겨달라"고 호소했다.

 

오 후보는 "야당이 부족했다. 더 크게 민심의 목소리를 대변하지 못했다"면서도 "야당에게 잘못이 있다 한들 견제와 균형마저 포기할 수는 없다"고 말했다.

 

이어 "견제할 힘 자체를 없애버리신다면 권력자가 겸손해야 할 이유도, 국민의 목소리를 경청해야 할 이유도 함께 사라진다"며 "대한민국이 완전히 한쪽으로 기울지 않도록 내일 투표장으로 가서 마지막 안전판 하나를 남겨달라"고 했다.

국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2일 서울 남대문시장에서 지지를 호소하고 있다.
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 2일 서울 남대문시장에서 지지를 호소하고 있다. 

오 후보는 정 후보를 향해 "오직 대통령 후광에 기대 선거를 치르는 후보가 결코 감당할 수 있는 자리가 아니다"며 "자신의 정책조차 설명하지 못하는 후보, 시민보다 권력자의 눈치부터 살피는 후보에게 서울의 운명을 맡길 수는 없다"고 비판했다.

 

오 후보는 "서울시는 초보운전자의 연습코스로 만들 수 없다"며 "충분한 경륜을 가진 운전자가 하기에도 어려운 초거대도시"라고 했다. 그러면서 "토론의 장을 회피하고 도망간 정 후보는 자격상실, 준비부족 후보"라며 "지금이라도 사퇴하라"고 말했다.

 

오 후보는 판세에 대해 "여러 여론조사를 종합해보면 초박빙이라고 정리돼 전달된다"며 "마지막 순간까지 3~5%포인트 지고 있다는 도전자의 심정으로 사력을 다해 뛰겠다"고 밝혔다.

 

오 후보는 이날 서울시내 25개 자치구 전체를 도는 "사생결단 서울 전진 유세"를 마무리한다. 전날 12개 자치구를 순회한 데 이어 이날 13개 자치구 주요 거점을 찾는다.

 

오 후보의 공식 선거운동 최종 종착지는 서대문구 신촌역 스타광장이다. 오 후보는 신촌을 택한 이유에 대해 "젊은이들이 많이 모이는 상징적인 공간"이라고 설명했다.

 

오 후보는 "저 오세훈을 지켜달라고 말씀드리는 것이 아니다. 서울의 미래를 지켜달라고 말씀드리는 것"이라며 "끝까지 혼신의 힘을 다해 뛰겠다"고 말했다.

<뉴스1>


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