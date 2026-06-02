이란 "걸프해 화물선에 순항미사일 타격"…미군 공격에 보복

이란의 정예군 이슬람혁명수비대(IRGC)가 미국에 대한 보복으로 걸프 해역을 지나던 상선을 순항미사일로 공격했다고 2일(현지시간) 발표했다.



러시아 리아노보스티통신에 따르면 IRGC는 오만만에서 미국이 이란 선박을 공격한 데 대한 대응으로 미국-이스라엘 선박인 'MSC 사리스카'에 순항미사일 공격을 가했다고 이날 밝혔다.

테헤란 항공우주박물관에 전시된 이슬람혁명수비대의 미사일. 로이터연합뉴스

IRGC는 이란 관영 타스님통신에 "오만만에서 이란 선박 라이언 스타에 대한 미국의 공격에 이어, IRGC 해군은 보복 조치로 미국·이스라엘 선박 MSC 사리스카에 순항미사일 공격을 가했다"고 밝혔다.



전날 영국해사무역기구(UKMTO)에 따르면 이라크 움카스르항에서 남동쪽으로 약 40마일 떨어진 걸프 해역을 항해하던 화물선 한 척이 정체불명의 발사체에 피격돼 폭발한 사건이 있었는데, IRGC가 이 공격을 실행한 주체가 자신들이라고 밝힌 것으로 보인다.



MSC는 스위스에 본사를 둔 해운사로, 컨테이너선인 MSC 사리스카는 파나마 선적이라 IRGC가 주장한 것처럼 미국이나 이스라엘 선박은 아니다. UKMTO는 앞서 걸프해역 화물선 피격 사건 발표 당시 피해 선박의 구체적인 정보는 언급하지 않았다.



IRGC가 언급한 자국 선박에 대한 미국의 공격은 지난달 30일 오만만에서 이란 항구를 향해 항해하던 감비아 국적의 한 상선에 미군이 미사일을 발사한 것을 말한 것으로 보인다.



당시 미 중부사령부(CENTCOM)는 성명에서 해당 상선이 "오만만에서 이란 항구를 향해 국제 수역을 통과하는 것이 목격됐고, 해당 선박에 미 해상 봉쇄 위반을 통보하고 20차례 이상 경고를 보냈다"면서 이 선박은 발사된 미사일에 의해 무력화됐다고 밝혔다.



이란은 미국과의 종전 협상이 이견으로 교착에 빠진 가운데 무력을 동원한 공격과 동시에 중동 국가들을 상대로 외교적 해법을 모색하는 일도 계속하고 있다.



1일(현지시간) 카타르 외무부에 따르면 이날 아바스 아라그치 이란 외무장관은 셰이크 무함마드 빈 압둘라흐만 알사니 카타르 총리 겸 외무장관과 통화하고 지역 정세를 논의했다.



카타르 외무부는 알사니 총리가 통화에서 위기 해결을 위한 포괄적 합의 도출에 대한 카타르의 지지를 재확인했다면서, 모든 당사자가 지속적 평화와 안정을 위한 중재 노력에 건설적으로 참여할 것을 촉구했다고 전했다.



한편, 이번 전쟁 발발 이후 이란은 지금까지 미국 군사시설 20곳에 피해를 입혔다는 분석이 나왔다.



영국 BBC방송은 1일(현지시간) 위성사진과 영상들을 자체분석한 결과 이란이 2월 말 이후 중동 8개국에 걸쳐 주요 시설들을 공격하며 미군의 최첨단 방공미사일 시스템과 공중조기경보통제기, 레이더 등 수백만 달러의 피해를 입혔다고 보도했다.



BBC가 위성사진 제공업체들의 이미지들을 대조분석한 결과 이란은 2월 말 개전 이후 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 카타르, 쿠웨이트, 이라크, 요르단, 바레인, 오만 등에 있는 미군 시설을 공격해 피해를 입힌 것으로 나타났다. 일부 분석가들은 이란이 타격한 미군 시설이 최대 28곳에 이른다고 평가하기도 했다.



이란의 공격으로 피해를 입은 고가의 미군 장비 중에는 UAE의 알 루와이스 기지에 배치된 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 등 중동 내 방공미사일 시스템 3곳이 포함된 것으로 나타났다.



이외에도 위성사진으로 확인된 미군 피해 자산에는 사우디아라비아의 프린스 술탄 기지에 있던 E-3 조기경보통제기 등이 포함됐다.



쿠웨이트의 알리 알 살렘 공군기지와 아리프잔 기지에 있던 연료탱크 벙커, 격납고, 위성통신장비 등도 피해를 입은 것으로 위성사진 분석 결과 나타났다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 미군의 공습에 이란 군대가 궤멸에 가까운 피해를 입었다고 주장해왔지만, 중동 내 미군 자산의 이런 피해 규모는 이란 측의 반격이 기존에 알려진 것보다 더 정밀하고 광범위했음을 추정케 한다고 전문가들은 진단했다.



BBC는 미 국방부 관계자가 작전 보안상의 이유를 들어 BBC의 분석 결과에 대한 논평을 거부했다고 전했다.

<연합>

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