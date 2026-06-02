김부겸 “대구 경제 살릴 마지막 기회…대구 부활에 온몸 던지겠다” [6·3의 선택]

더불어민주당 김부겸 대구광역시장 후보는 6·3 동시지방선거 선거일 마지막 날인 2일 “이번 선거가 대구 경제를 살릴 마지막 기회”라고 강조했며 지지를 호소했다.

김 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 “사흘 전 ‘대구 경제를 살릴 마지막 기회’라는 현수막을 걸었다. 정말 마지막 기회다. 저도 마지막이고 대구도 마지막”이라며 이같이 밝혔다.

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 2일 오전 대구 수성구 수성동4가 아파트단지 일대에서 유세를 하며 지지를 호소하고 있다. 뉴시스

그는 “지난 30년간 없었고 앞으로 30년간도 없을 기회”라며 “이번에 바꾸지 못하면 주저앉은 대구 경제는 영영 일어서기 어렵다”고 주장했다.

김 후보는 지난 3월 30일 출마 선언 이후 시민들과 만나며 느낀 절박함을 전했다. 그는 “시장 상인들은 ‘대구 좀 살려달라’고 호소했고, 청년들은 ‘대구에 계속 살고 싶다’, ‘일자리를 많이 만들어 달라’며 울먹였다”며 “아기 엄마들은 유모차에 곤히 잠든 아이를 보여주며 ‘아이가 살아갈 미래를 위해 꼭 당선돼야 한다’고 제 손을 잡았다”고 말했다.

이어 “‘대구에 와줘서 고맙다’는 시민들만 생각하면 가슴이 아프고 마음이 불에 타는 듯하다”며 “이 뙤약볕 아래 몸이 익어가도 참고 또 참는다. 여러분에 비하면 제가 힘든건 아무것도 아니다.”이라고 밝혔다.

김 후보는 대구를 떠나 있었던 시간을 언급하며 시민들에게 사과의 뜻도 전했다. 그는 “대구가 이렇게 되는 동안 제가 떠나 있었다”며 “한 도시가 이렇게 시들어가고 숨넘어갈 지경이라는 것을 미처 실감하지 못했다”고 말했다.

그러면서 “이대로는 안 된다. 바꿔야 한다. 변화가 필요하다”며 “우리 아이들이 살아갈 미래만 생각해 달라. 새로운 대구를 만들어야 하지 않겠느냐”고 호소했다. 김 후보는 “뭐가 달라지겠느냐는 냉소를 그만하자. 마음속에 꺼진 불씨를 다시 살려보자”며 “30년째 꼴찌를 면하지 못하는 대구를 바꿔 살만한 도시로 한번 멋지게 만들어 보자”고 밝혔다.

그는 마지막으로 “저 김부겸이 마지막 기회”라며 “한 번만 기회를 달라. 대구 부활에 온몸을 던지고 대구 경제를 반드시 살리겠다”고 지지를 호소했다.

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