김준수, 사생팬 일화 공개 "숙소 침입 김재중에 키스"

그룹 동방신기 출신 김준수가 과거 사생팬으로 인한 피해를 공개했다.

1일 성시경 유튜브 채널에는 '성시경의 만날텐데 l 김준수 아이돌 가수에서 초대 뮤지컬 연기상의 주인공이 되기까지의 과정 듣고 왔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

김준수. 유튜브 캡처

성시경은 그룹 에스파와 같은 비행기를 탔던 경험을 언급하며 "공항에서 여권 심사를 마치고 나오는데 팬 수십명이 둘러싸고 있더라. 많이 지쳐 보였다"고 말했다.

김준수는 "지금도 여전하구나"라며 과거 사생팬 일화를 전했다.

그는 "소변을 보러 들어가면 여자 팬들이 화장실 칸에서 나왔다"며 "볼일을 보는데도 바로 옆에서 사인을 해달라고 했다. 트라우마가 생겼다"고 했다.

사생팬이 숙소에 무단 침입했던 사건에 대해서도 언급했다.

김준수는 "현관 센서등이 계속 켜져 있어서 이상해서 확인해보니 한 여성분이 문 옆에 숨어 있었다"며 "경찰 부르겠다고 하고 내보내고 잤다. 잠을 자다가 소리에 눈을 떴는데 2층으로 올라가는 여자 다리가 보였다"고 말했다.

그는 "나중에 재중이형에게 들으니 사생팬이 방에 들어와 강제로 입을 맞췄다고 하더라. 매니저 형이 경찰이 올 때까지 그 사람을 잡아뒀는데 그 상황에도 저희를 보며 웃었다"면서 "결국 경찰이 데려갔지만 당시에는 정말 무서웠다"고 토로했다.

<뉴시스>

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