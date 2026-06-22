“이 나이에 임밍아웃”…한다감·이다해·김민경, 40대 스타들의 기적

“이 나이에 임밍아웃할 줄은 몰랐다.”

배우 김민경이 덤덤하게 내뱉은 이 한마디는 2026년 현재 연예계를 관통하는 하나의 현상이 되었다. 현대 의학이 규정한 고령 임신의 기준은 만 35세다. 이 시기를 기점으로 신체의 생물학적 시계는 급격히 흐려지고 임신 확률의 숫자는 떨어진다. 연예계라는 철저하게 관리된 환경 속에서도 시간과 노화라는 정해진 궤도를 이탈하기란 불가능에 가깝다. 그러나 현재 연예계에서는 이 오래된 의학적 한계의 수치를 정면으로 거스르는 이례적인 생명 탄생의 행렬이 이어지고 있다. 마흔을 훌쩍 넘긴 나이에 찾아온 귀한 축복을 지키기 위해 한다감과 김민경, 이다해는 지금 각자의 일상 속에서 묵묵히 자신만의 루틴을 이어가는 중이다.

연예계 덮친 임신 러시, 40대 여배우들이 마주한 새로운 인생 2막. 한다감 SNS·김민경 SNS·이다해 SNS

배우 한다감은 지난 4월 28일 결혼 6년 만에 직접 자필 편지를 올리며 임신 소식을 전했다. 1980년생인 그녀는 올해 나이 46세로 연예계 최고령 임신 기록을 새롭게 쓰게 됐다. 이는 과거 배우 최지우가 45세에 첫 딸을 출산하며 연예계 대표적인 고령 산모로 꼽혔던 기록을 넘어서는 사례다. 한다감은 자필 편지를 통해 소중한 생명이 찾아온 것에 대한 감사함을 전하며 조심스럽고 담담하게 출산을 준비 중인 근황을 알렸다. 40대 후반이라는 생물학적 부담감 앞에서도 평정심을 유지하는 그녀의 모습은 대중의 큰 응원을 모으고 있다.

결혼 6년 만에 찾아온 기적, 한다감이 직접 꾹꾹 눌러 쓴 자필 편지 전문. 한다감 SNS

배우 김민경은 지난 4월 9일 45세의 나이로 임신 16주 차 소식을 알렸다. “이 나이에 임밍아웃이란 걸 하게 될 줄은 몰랐다”는 그녀의 고백은 연예계 고령 임산부들이 겪는 심리적 장벽을 대변하며 대중에게 깊은 울림을 주었다. 이후 김민경은 5월 말 SNS를 통해 선명해진 D라인과 태동을 느끼는 일상을 공유하며 올가을 출산을 준비 중임을 밝혔다. 고령 임신이 동반하는 신체적 리스크 속에서도 일상을 유지하며 예비 엄마로서의 시간을 채워 나가는 면모는 대중에게 친근한 몰입감을 안겼다.

숨길 수 없는 D라인, 일상 속에서 드러난 김민경의 달라진 근황. 김민경 SNS

가장 최근인 5월 20일에는 배우 이다해가 결혼 3년 만에 임신 소식을 전하며 고령 임산부 대열에 합류했다. 1984년생인 이다해는 올해 42세로 오는 11월 출산을 앞두고 있다. 이다해는 소셜미디어를 통해 “둘에서 셋으로, 우리에게 작은 기적이 찾아왔다”며 초음파 사진을 공개했다. 5월 말 상하이 등에서 포착된 일상 역시 배에 손을 얹고 예비맘의 행복한 미소를 짓는 등 변화된 체형을 당당하게 드러냈다. 평소 성실하게 자기 관리를 이어온 그녀의 성정이 임신 기간 속에서도 안정적인 중심추 역할을 하고 있는 모양새다.

창가에서 맞이한 우아한 변화, 엄마가 될 준비를 마친 이다해의 시간. 이다해 SNS

사실 마흔을 넘긴 고령 임신부가 마주해야 하는 현실은 그리 낭만적이지 않다. 임신성 당뇨나 고혈압 같은 내과적 합병증 발생률이 20대 임산부보다 2배에서 4배 이상 급증하며 유산이나 조산의 확률 역시 수치적으로 급격히 상승한다. 단순히 눈에 보이는 변화를 넘어 매 순간 마주하는 호르몬의 격변과 신체 내부의 변화를 감내해야 하는 분투의 연속이다. 이들이 대중 앞에 보여주는 당당함의 이면에는 이처럼 매 순간 찾아오는 의학적 불안감을 정면으로 버텨내는 예비 엄마로서의 책임감이 전제되어 있다.

이들의 발걸음은 최근 급증하고 있는 사회적 난임 세태 속에서 새로운 화두를 던진다. 통계청 조사에 따르면 국내 평균 출산 연령이 매년 역대 최고치를 경신하는 가운데 만 35세 이상 고령 임산부의 비중은 이미 전체 출산의 30%를 넘어섰다. 늦어진 결혼과 사회적 환경으로 인해 많은 부부가 출산에 대한 현실적인 고민과 생물학적 불안감을 안고 살아가는 것이 지금의 세태다. 스타들의 이번 임신 소식은 단순히 연예계 가십을 넘어 나이의 한계 앞에서도 출산이 가능하다는 객관적인 선례를 제시했다는 점에서 주목받고 있다.

세 배우의 공통된 결핍이자 희망, ‘소중한 생명’이 채워갈 그들의 빈자리. 게티이미지뱅크

결국 대중이 이들의 행보에 열광하는 것은 단순히 스타의 사생활이기 때문이 아니다. 나이라는 벽과 위험 앞에서도 두려움 대신 의연하게 일상을 지탱하며 새로운 생명을 맞이할 준비를 하는 예비 엄마들의 성실한 하루를 실시간으로 마주하고 있기 때문이다. 과거 연예계에서 마흔을 넘긴 임신이 다소 조심스럽고 비밀스러운 영역에 머물렀다면 현재의 대중은 이를 감추어야 할 약점이 아닌 한 생명을 맞이하는 숭고한 과정으로 해석한다. 이들이 보여준 임신의 기록은 지금 이 순간에도 차가운 진료실 침대 위에서 희망을 붙잡고 있는 수많은 이들에게 현실적인 위안과 가능성이 되어주고 있다.

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