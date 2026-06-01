사설 구급차 교차로 신호 위반 ‘쾅’… 이송 중 90대 환자 숨져

인천에서 사설 구급차가 신호 위반으로 교차로를 건너다 사고를 내 이송 중이던 90대 여성이 숨졌다. 이 구급차는 인천 모 병원에서 서구 소재 요양원으로 향하던 중이었다.

1일 인천 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시55분쯤 서구 청라동 한 교차로에서 사설 구급차의 측면을 스포츠유틸리티차량(SUV)이 들이받았다. 당시 구급차는 사이렌을 울리며 신호를 어기고 교차로를 지나려다 정상 신호를 받고 주행하던 SUV와 충돌한 것으로 조사됐다.

이 사고로 구급차 내 90대 여성 환자 A씨가 심정지 상태로 병원에 옮겨졌으나 사망했다. 또 A씨의 보호자와 구급차 탑승 대원 등 2명이 경상을 입고 의료기관에 이송되는 등 모두 6명이 다쳤다.

경찰은 구급차가 신호를 위반할 정도로 긴급한 상황이었는지 등 구체적인 사고 경위 파악에 나설 계획이다. 또 블랙박스 영상 등을 토대로 긴급자동차의 신호 위반을 허용한 도로교통법 특례 조항을 적용할 수 있는지를 확인한다는 방침이다.

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