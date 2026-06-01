대전 한화에어로스페이스 폭발사고…4명 사망·2명 중상

1일 오전 10시 59분 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전공장에서 폭발 사고가 발생했다.

경찰과 소방 당국에 따르면 현재까지 폭발 사고로 4명이 사망했고, 2명이 전신화상으로 다친 것으로 확인됐다. 나머지 1명은 스스로 대피한 것으로 소방 당국은 보고 있다.

1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 경찰이 사업장 정문 앞에서 통제 중이다. 연합뉴스

최초 신고 당시 "폭발음이 들렸다", "연기가 많이 난다"는 동시간대 119 신고가 30여건 접수됐다.

소방 당국은 오전 11시 17분께 소방 대응 1단계를 발령한 뒤, 화재 발생 50분 만에 초진을 완료했다.

경찰과 소방 당국은 공장 1층에서 원인 불명의 폭발사고가 발생한 것으로 보고 화재를 진압하는 대로 자세한 인명피해 여부와 사고 원인 등을 조사할 예정이다.

앞서 한화에어로스페이스 대전공장에서는 과거에도 두 번의 폭발 사고가 있었다.

지난 2018년 5월 폭발 사고가 나면서 현장에서 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다가 사망했다.

이듬해인 2019년 2월에도 대전공장 70동 추진체 이형공실에서 폭발과 함께 불이 나 안에 있던 근로자 3명이 숨졌다.

<연합>

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