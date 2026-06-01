화물차 바퀴 빠짐 사고 막는다…TS, 안전용품 무상 보급

한국교통안전공단(TS)이 화물차 바퀴가 빠지는 사고를 예방하기 위해 바퀴에 너트가 풀렸는지 여부를 눈으로 즉시 확인할 수 있는 관련 안전용품을 무상으로 보급한다고 1일 밝혔다.

TS는 이날부터 8월까지 약 2개월 간 한국자동차제작자협회와 ‘대형 화물차 바퀴 빠짐 사고 예방을 위한 안전 캠페인’을 시행한다.

1일 TS직원이 화물차 바퀴에 안전용품을 설치하고 있다. TS제공

이번 캠페인은 화물차에서 바퀴가 빠져 대형 교통사고로 확대되지 않도록 마련됐다. 예컨대 지난 3월 서해안 고속도로에서 4.5t(톤) 화물차가 주행 중 뒷바퀴 이탈로 인해 고속버스와 충돌하는 사고가 발생했다. 이로 인해 버스기사가 사망하고 승객 2명이 부상을 입었다.

TS는 협회와 제이원CST에서 안전용품 ‘휠 너트 인디케이터’ 2만4000개를 무상 지원받아 약 6000대 대형 화물차에 보급할 예정이다. 휠 너트 인디케이터는 타이어 휠 너트 풀림 여부를 육안으로 신속하게 확인할 수 있는 안전 용품이다.

특히 화물차 바퀴의 너트가 미세하게 회전하면 화살표 방향으로 장착된 인디케이터가 함께 움직이면서 풀림 상태를 직관적으로 확인할 수 있다.

TS는 전국 59개 TS자동차 검사소와 김제특장차검사지원센터에서 대형 화물차 고객을 대상으로 무상 장착 서비스를 제공할 계획이다.

정용식 TS 이사장은 “앞으로 더욱 효과적인 화물차 안전관리가 가능해질 것”이라며 “화물차 교통사고를 예방할 수 있는 일상점검 문화가 정착될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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