이승기 "싸이 뛰어넘겠다"…'히든싱어8' 출연

가수 겸 배우 이승기가 '히든싱어8'에 출연한다.

오는 2일 오후 8시50분 방송되는 JTBC 예능물 '히든싱어8' 10회에는 이승기가 원조 가수로 나선다.

이승기. JTBC

이승기는 "나를 모창하는 사람을 본 적이 없다"며 4라운드에서 100표 득표에 도전한다. 앞서 싸이가 '히든싱어' 최고 기록인 98표를 받은 가운데, 이승기는 "싸이를 뛰어넘겠다"고 말한다.

이승기는 그동안 '히든싱어' 제작진이 섭외를 희망해온 가수 중 한 명이다. 이날 방송에는 이승기를 모창하기 위해 준비해온 모창능력자들이 출연한다.

판정단으로는 먼데이 키즈 이진성, FT아일랜드 이홍기, 배우 안재현, 워너원 출신 김재환 등이 함께한다.

이진성은 이승기의 고등학교 직속 선배로, 과거 이승기를 밴드 동아리에 발탁한 일화를 공개한다.

이홍기는 같은 전주 이씨 집안이라며 이승기와의 친분을 언급한다. 김재환은 이승기를 롤모델로 꼽은 바 있다.

이승기는 데뷔곡 '내 여자라니까'로 모창능력자들과 대결을 펼친다. 이 곡은 이승기가 만 17세 때 발표한 곡으로, 당시 '국민 연하남' 신드롬을 일으켰다.

<뉴시스>

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