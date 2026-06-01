유선호 '1박 2일' 하차…멤버·제작진 배웅 속 눈물

배우 유선호가 KBS 2TV 예능물 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다.

지난달 31일 방송된 '1박 2일 시즌4'에서는 경남 남해군에서 진행된 '남해 워킹 홀리데이' 두 번째 이야기가 그려졌다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 기준 시청률 6.2%를 기록했다.

배우 유선호가 KBS 2TV 예능물 '1박 2일 시즌4'에서 하차했다. KBS 제공

이날 방송 후반부에는 유선호를 위한 서프라이즈 이벤트가 공개됐다. 유선호를 제외한 멤버들은 숙소를 빠져나와 그의 마지막 밤을 위한 졸업 파티를 준비했다.

멤버들은 유선호에게 쓴 편지를 직접 읽었다. 딘딘은 편지를 읽던 중 눈물을 보였다. 유선호는 "형들과 매주 전국을 같이 여행할 수 있어서 너무 행복하고 즐거웠다. 물론 '1박 2일'에서의 여행은 끝났지만, 평생을 함께할 든든한 가족을 얻었다. 그동안 감사했다"고 말했다.

다음 날 아침에는 제작진과의 작별 장면이 이어졌다. 전날 '울면 얼굴에 낙서한다'는 약속에 따라 눈물을 보인 스태프들의 얼굴에는 낙서가 그려져 있었다. 이를 본 유선호도 눈물을 흘렸고, 멤버 및 제작진과 마지막 단체 사진을 찍었다.

유선호는 2022년 12월 '1박 2일 시즌4'에 합류했다. 그는 약 3년6개월간 프로그램에 출연하며 막내 멤버로 활약했다.

<뉴시스>

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