가수 이영지, 사전투표 날 붉은 머리 논란에 “경솔한 행동 죄송”

6·3 전국동시지방선거 사전투표 기간 붉은 머리 염색으로 누리꾼의 비판을 받은 가수 이영지가 “경솔한 행동 죄송하다”고 사과했다.

6·3 전국동시지방선거 사전투표 기간 붉은 머리 염색으로 누리꾼의 비판을 받은 가수 이영지가 “경솔한 행동 죄송하다”고 사과했다. 가수 이영지 인스타그램 계정 캡처

이영지는 지난달 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 “어제 너무 시의성 없는 스토리를 업로드해서 많이 놀라셨을 것”이라며 “많은 분들이 DM(다이렉트 메시지)으로 일러주셔서 죄송한 마음에 어떻게든 수습하려 염색하고 오느라 해명이 늦었다”고 밝혔다.

이어 “지금이 중요한 시기인 걸 인지하고 있었는데도 소통하려는 의지가 앞서서 근황 사진을 올리는 데 여념이 없었던 것 같다”고 덧붙였다. 그러면서 “무지했다는 비겁한 변명 뒤에 숨지 않고 반성하며 배우겠다”고 말했다.

앞서 이영지는 그룹 코르티스 ‘레드레드(REDRED)’ 배경음악 설정의 붉은 머리 염색 사진을 SNS에 올리며 “예쁘지”라고 적었다. 그가 올린 다른 사진에도 붉은 머리에 붉은 티셔츠를 입은 모습이 담겼다. 이를 두고 선거 기간에 특정 정당을 연상시킬 수 있다는 일부 누리꾼들의 지적을 받은 것으로 알려졌다.

모델 출신 방송인 홍진경과 걸그룹 에스파의 카리나 등도 과거 선거 기간과 맞물린 의상 색상 등 때문에 논란에 휩싸인 바 있다.

이를 두고 연예인 개인이나 소속사가 나서서 해명하는 일이 반복되자, 일각에서는 특정 후보를 공개적으로 지지한 것도 아니라며 논란이 지나치다는 비판도 나온다.

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