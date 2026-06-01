직장인 절반 이상 “내년 최저임금 1만2000원 이상 원해”

권순원 최저임금위원회 위원장이 지난달 26일 세종시 정부세종청사 최저임금위원회에서 열린 2027년도 최저임금위원회 2차 전원회의에 참석하고 있다. 뉴스1

직장인 10명 중 6명은 내년도 최저임금이 월 251만원(시간당 1만2000원) 이상이어야 한다고 생각한다는 시민단체 조사 결과가 나왔다.

직장갑질119는 여론조사 전문기관 글로벌리서치에 의뢰해 2월 2∼8일 전국 만 19세 이상 직장인 1000명을 상대로 ‘법정 최저임금’을 설문한 결과를 31일 공개했다.

조사 결과에 따르면 2027년 적정 최저임금이 월 251만원 이상 돼야 한다고 한 응답자는 62.3%였다. 이 중 30.3%는 월 271만원(시간당 1만3000원) 이상이 돼야 한다고 했다.

현 최저임금이 ‘인간다운 삶’과 미래 계획을 보장하는지에는 59.5%가 ‘그렇지 않다’고 답했다. 최저임금이 물가상승률과 경제성장률을 충분히 반영하고 있는지에는 52.3%가 ‘반영하고 있다’, 47.7%가 ‘반영하지 않고 있다’고 해 의견이 갈렸다.

직장갑질119는 “다수의 직장인이 현행 최저임금(1만320원) 대비 최소 16% 인상을 요구하고 있는 것”이라며 “많은 노동자는 최저임금이 물가·경제 수준을 따라가지 못하고 인간다운 삶에도 부족하다고 인식한다. 노동자 생존권 보장, 불평등 완화, 사회 안전망 강화를 중심에 두고 최저임금이 논의돼야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지