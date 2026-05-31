안세영, 야마구치 꺾고 싱가포르 오픈 제패

‘세계 최강’ 안세영(삼성생명·사진)이 컨디션 난조를 딛고 싱가포르 오픈 정상에 올랐다.

여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 31일 싱가포르에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 750 싱가포르 오픈 결승에서 야마구치 아카네(일본·3위)를 혈투 끝에 2-1(21-11 17-21 21-19)로 제압했다. 이로써 안세영은 2023년과 2024년에 이어 이 대회에서 세 번째 우승컵을 들어 올렸다. 또한 야마구치를 상대로 최근 8경기 7승1패를 거두며 상대 전적을 18승15패로 벌렸다.

전날 열린 준결승에서 두통과 어지럼증으로 악전고투 끝에 천위페이(중국·4위)를 꺾었던 안세영은 이날도 온전한 몸 상태가 아닌 듯 경기 도중 수차례 얼굴을 찡그렸다. 그래도 특유의 집중력으로 코트를 주도하며 1게임을 여유 있게 승리했다. 하지만 2게임 중반부터 야마구치의 페이스에 말려 17-17 동점에서 연속 4점을 내주며 승부가 원점으로 돌아갔다.안세영은 3게임에서도 16-19로 밀리며 패배의 문턱까지 갔지만 벼랑 끝에서 ‘강심장’을 드러냈다. 안세영은 무서운 집중력으로 5연속 득점으로 승부를 끝내는 저력을 발휘했다. 안세영은 곧바로 2일 개막하는 BWF 월드투어 슈퍼1000 인도네시아 오픈에 출전해 2주 연속 우승을 노린다.

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