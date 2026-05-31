박근혜, 서문시장서 추경호 지원 유세…"대구 경제 살릴 적임자"

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 대구 서문시장을 찾아 또 한번 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원 유세 활동을 벌였다.



최근 충청권과 영남·강원 등을 잇달아 돌며 국민의힘 후보 지원 유세를 이어온 가운데 이번 행보가 초박빙 승부를 벌이는 대구시장 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠린다.

박근혜 전 대통령이 31일 대구 중구 서문시장을 찾아 국민의힘 추경호 대구시장 후보 지원 유세를 하고 있다. 연합뉴스

박 전 대통령은 31일 오후 4시께 대구 중구 서문시장 동문 앞에 도착했다.



검정 계열 얇은 셔츠와 청바지 차림이었다.



추경호 대구시장 후보를 비롯한 국민의힘 대구 출마자들이 박 전 대통령을 맞이했다.



시민들과 지지자들은 박 전 대통령의 모습이 보이자 박수 치거나 태극기를 흔들며 크게 환영했다.



박 전 대통령도 환히 웃으며 일일이 손을 흔들면서 호응하며 20여분간 시장을 둘러봤다.



박 전 대통령은 이후 기자들과 만나 "요즘 대구 경제가 어려워서 많이 힘들어하시는 것을 잘 알고 있다"며 "이번에 대구 경제를 살릴 수 있는 분이 시장이 돼야 한다고 생각한다"고 입을 뗐다.



이어 "저는 우리 추경호 후보를 대구 경제를 살리는데 적임자라고 믿고 있다"며 "국무조정실장을 하실 때 저와 호흡을 맞춰서 일을 한 분이고 그때 일을 참 잘하셨다"고 말했다.



또 "경제부총리도 역임했는데 누구보다 경제를 잘 살릴 수 있을 거라고 생각한다"며 "여기 계신 분들이 추 후보에게 압도적 지지를 보내주시면 여러분께 꼭 보답해드릴 거라고 생각한다"고 지지를 요청했다.



앞서 영남·충청·강원을 순회한 박 전 대통령은 선거 전 마지막 휴일 유세 지원 장소로 대구를 택했다.



이러한 박 전 대통령의 행보가 선거 판도에 얼마나 영향을 끼칠지 관심사다.



정치권에서는 박 전 대통령의 선거 지원을 두고 여러 의견이 엇갈리는 상황이다.



홍준표 전 대구시장은 전날 페이스북에 "박 전 대통령을 내세운 감성 자극 투표로는 대구 미래가 더 암담해질 뿐"이라고 주장했고, 국민의힘 유영하 의원은 반박에 나서 페이스북에 "가만히 있으면 본전은 하는데 늘 방정 때문에 욕을 부른다"고 했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지