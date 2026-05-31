이번주 ‘의혹 정점’ 尹 첫 소환… 종합특검 2R ‘윗선’ 정조준

윤석열 전 대통령이 이번 주 3대 특별검사팀(내란·김건희·채해병)에 이어 남은 의혹들을 수사하는 2차 종합특검팀(특검 권창영)에 처음으로 출석해 조사받는다. 종합특검팀은 윤석열정부의 대통령 관저 이전 의혹과 관련해 이상민 전 행정안전부 장관을 소환하는 데 이어 윤 전 대통령을 국가안보실의 계엄 정당화 메시지 전파 의혹 피의자 신분으로 부르는 등 수사 대상 의혹들의 ‘윗선’을 정조준하고 있다.

윤석열 전 대통령. 서울중앙지법 제공

31일 법조계에 따르면 윤 전 대통령은 오는 6일 직권남용 권리행사방해 혐의 피의자 신분으로 종합특검에 출석할 예정이다. 종합특검팀은 윤 전 대통령이 12·3 비상계엄 선포 직후 국가안보실과 외교부를 통해 미국 등 우방국에 계엄이 정당했다는 취지의 메시지를 전달하라고 지시했다고 의심한다. 당시 메시지에는 ‘이번 조치는 자유민주주의 수호를 위한 것이다’, ‘윤 대통령은 종북좌파, 반미주의에 대항하고자 하는 입장을 견지하고 있다’는 등 내용이 담긴 것으로 전해졌다.

종합특검팀은 13일에는 윤 전 대통령을 군형법상 반란 혐의 피의자 신분으로 불러 조사할 계획이다. 윤 전 대통령은 김용현 전 국방부 장관 등과 공모해 병기를 휴대한 군인들을 국회와 중앙선거관리위원회에 보내 폭동을 일으킨 혐의를 받는다. 군형법상 반란죄는 내란죄보다 형이 무겁다. 내란 우두머리 혐의는 사형, 무기징역 또는 무기금고 처벌이 가능하지만, 반란 우두머리죄는 법정형이 사형뿐이다.



윤 전 대통령이 이 혐의로 재판에 넘겨져 유죄를 선고받을 경우 형이 가중될 수 있다. 윤 전 대통령은 이미 내란 우두머리 혐의 1심에서 무기징역을 선고받았다. 다만 윤 전 대통령 측은 “종합특검이 대상으로 삼는 상당수 사안은 이미 수사를 거쳤거나 수사 또는 재판이 진행 중인 사건들”이라며 반발하고 있다.

종합특검팀은 대통령 관저 이전 의혹과 관련해서는 4일 이상민 전 장관을 피의자 신분으로 불러 조사한다.



이 전 장관은 2022년 대통령 관저 이전 공사 당시 무자격 업체인 21그램에 공사비를 지급하기 위해 행안부 예산 28억원 상당을 불법 전용하는 데 관여한 혐의를 받고 있다. 종합특검팀은 예산 전용에 반발한 공무원에 대해 인사상 불이익이 있었던 구체적 정황도 파악했다고 밝혔다. 앞서 관저 이전 과정에서 행안부에 예산을 불법적으로 전용하도록 지시한 혐의를 받는 김대기 전 대통령비서실장과 윤재순 전 대통령실 총무비서관의 신병을 확보한 종합특검팀은 이 전 장관을 상대로 윤 전 대통령 부부의 개입 여부 등을 추궁할 것으로 보인다.



윤 전 대통령은 4일 비상계엄 당시 병력 동원을 주도한 혐의(내란 중요임무 종사 등)로 기소된 박안수 전 육군참모총장(계엄사령관)과 여인형 전 국군방첩사령관, 곽종근 전 육군특수전사령관, 문상호 전 국군정보사령관 등 당시 군 핵심 수뇌부의 재판에 증인으로 출석한다. 서울중앙지법 형사26부(재판장 이현경)는 당초 지난 27일 윤 전 대통령을 증인으로 소환해 신문하려 했으나, 윤 전 대통령이 같은 날 채해병 수사외압 의혹 사건 재판에 피고인으로 출석하면서 무산됐다.



같은 법원 형사26부는 1일 윤 전 대통령에 대한 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행을 방해한 혐의(특수공무집행방해 등)로 기소된 박종준 전 대통령경호처장, 김성훈 전 경호처 차장 등 전직 경호처 고위 간부들에 대한 1심 공판을 마무리한다. 윤 전 대통령은 체포 방해 혐의 등이 유죄로 인정돼 지난 4월 2심에서 징역 7년을 선고받았다. 이 사건 상고심은 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)가 심리 중이다.

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