7월 6일부터 원·달러 24시간 외환거래

7월부터 외환시장에서 원·달러 거래를 24시간 할 수 있게 된다. 현재는 오전 9시∼다음날 오전 2시까지만 가능하다.



서울외환시장운영협의회(외시협)는 지난 29일 총회를 열고 7월6일부터 원·달러 외환거래 시간을 24시간 무중단 거래 방식으로 운영하는 내용의 행동규범 개정을 의결했다고 31일 밝혔다.

서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 원/달러 환율, 코스피, 코스닥 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스

국내 외환시장 24시간 개장은 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 선진국 지수 편입을 위한 주요 과제 중 하나였다. 기존에는 거래시간이 제한돼 외국인 투자자의 원활한 원화 환전에 한계가 있었다.



이번 개정으로 원·달러 외환거래 시간은 미국 뉴욕 서머타임 기간 기준 월요일 오전 6시부터 토요일 오전 6시까지로 변경된다. 서머타임 미적용 기간에는 월요일 오전 7시부터 토요일 오전 7시까지 운영한다. 미국 달러화를 제외한 다른 통화와의 거래 시간은 현행 오전 9시∼오후 3시30분으로 유지된다.



이번 조치로 주말과 1월 1일을 제외하고 국내 공휴일을 포함한 모든 날짜에 24시간 원·달러 거래가 가능해진다. 공휴일 결제는 은행 영업일에 처리한다. 매년 첫 영업일은 오전 9시에 개장하며 마지막 영업일은 24시에 폐장한다.



매일 시가와 장중 고가·저가 환율은 오전 6시∼다음날 오전 6시(서머타임 기준)를 기준으로 산출한다. 오후 3시30분인 현행 주간거래 종가와 매매기준율(MAR)은 당분간 유지하기로 했다.



추후 매매기준율 산정방식은 유예기간을 거쳐 시간가중평균환율(TWAP)로 변경할 방침이다. 시간가중평균환율은 산출시점 부근 가격을 단순 평균해 얻는 방식이다. 현재 매매기준율은 오전 9시∼오후 3시30분 거래된 환율과 거래량을 가중 평균해 계산하고 있다.



외시협은 24시간 거래 시행으로 외국인 투자자, 해외주식에 투자하는 국내 투자자, 수출입업체가 원하는 시간에 원·달러를 거래하고 낮은 거래비용으로 환율변동 위험을 관리할 수 있을 것으로 내다봤다.

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