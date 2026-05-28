[사사건건] ‘지지대 보강 설치’ 명시됐는데 …서소문 고가 철거 현장선 무시 外

서울 서소문 고가차도 붕괴사고에 대해 지지대 설치 등 안전 조치 부재가 사고 원인이라는 지적이 나오는 가운데 서울시가 작성한 공사시방서에 ‘철거 구조물 붕괴를 막기 위해 지지대 등 보강시설을 설치해야 한다’는 내용이 포함된 것으로 확인됐다. 아울러 서울 강남구 수서역 일대 오래된 공공하수관을 교체하는 과정에서 매몰 사고로 작업자 1명이 사망하는 사건이 발생했다. 한편 서울 강서구 LG전자 업장에서 흉기로 업체 직원들에게 상해를 가하고 도주한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

27일 서울 서대문구 서소문고가차도 사고 현장에서 경찰과 서울시 관계자들이 붕괴 지점을 살피고 있다. 연합뉴스

◆‘지지대 보강 설치’ 명시됐는데 …서소문 고가 철거 현장선 무시

27일 서울시의 ‘서소문고가 개축공사 공사시방서’를 보면 시공 안전대책으로 철거 구조물의 변형이나 붕괴를 막기 위해 버팀대나 지주 등 안전시설을 설치해야 한다고 명시돼 있다. 계약 문서로서 효력을 지니는 시방서는 시공사의 의무다. 서울시 관계자와 임춘근 도시기반시설본부장은 “설계 당시 구조 검토상 지지대 보강 필요가 없었다”고 해명했으나, 사고 12시간 전 이미 2.9㎝ 침하 등 붕괴 징후가 확인돼 시방서상 조치 의무가 발동됐어야 했다는 지적이 나온다. 서울경찰청 광역수사대는 서울시로부터 안전관리계획서 등 관련 서류를 임의 제출받아 설계 검토의 적절성을 수사 중이며, 서울시는 고용노동부 심의가 끝나는 대로 사고 구간 철거를 40시간 안팎에 마무리할 예정이다.

27일 서울 강남구 수서역 인근 공사 현장에서 매몰 사고가 발생해 작업자 1명이 사망했다. 연합뉴스

◆수서역 인근 공사장 매몰…1명 사망

이날 낮 12시 20분쯤 서울 강남구 수서역 인근 한 아파트 단지 뒷길 하수관로 개량공사 현장에서 토사가 무너져 작업 중인 인부 3명이 깔리는 사고가 발생했다. 2명은 자력으로 대피했으나 미처 빠져나오지 못한 60대 남성 1명이 심정지 상태로 구조돼 병원으로 이송됐으나 숨졌다. 해당 공사는 강남구 주관의 11억 원 규모 노후 하수관 정비사업으로, 맨홀 거푸집을 설치하는 과정에서 굴착된 경사로가 무너지면서 사고가 발생한 것으로 전해졌다. 서울시 하수관 절반가량은 30년 이상 된 노후하수관으로 지반 약화 가능성에 대한 철저한 안전 대비가 필요했지만 결과적으로 사고를 막지 못했다. 강남구는 책임이 시공사에 있다는 입장이지만 경찰은 신속하게 수사할 예정이다. 이재명 대통령은 안타까움을 표했으며, 강유정 청와대 수석대변인은 “이 대통령이 부상자 치료와 안전한 수습에 만전을 기하고 호우 취약 시설을 다시 한번 점검할 것을 지시했다”고 밝혔다.

서울 강서구 LG전자 사업장에서 흉기 사건이 발생한 27일 경찰 과학수사대가 사업장을 나서고 있다. 연합뉴스

◆LG전자 마곡업무센터에서 칼부림…마포서 용의자 검거

한편 서울 강서구의 한 대기업 사업장에서 대낮에 흉기를 휘둘러 직원들을 다치게 하고 도주한 60대 남성이 범행 30분 만에 경찰에 붙잡혔다. 마포경찰서 월드컵지구대는 이날 오전 11시50분쯤 공항철도 디지털미디어시티역 역사 내를 검문하던 중, 특수상해 혐의를 받는 A씨를 현행범으로 검거했다. A씨는 이에 앞서 오전 11시20분쯤 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터 2층에서 업체 직원들에게 흉기로 상해를 가하고 도주한 혐의를 받는다. 당시 50대 남성 B씨는 팔을, 40대 남성 C씨는 옆구리를 칼에 찔린 채 쓰러진 상태로 발견돼 병원으로 긴급 이송됐다. 다행히 두 명 모두 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다. 마포경찰서 형사과는 A씨에 대한 기초 조사를 진행한 뒤, 사건 관할인 강서경찰서 형사과에 신병을 인계해 구체적인 범행 동기 등을 추궁할 방침이다.

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