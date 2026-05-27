옛 영광 재현 벼르는 ‘전차군단’… 남미·아프리카가 ‘복병’

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 E조는 1강(독일)-2중(에콰도르, 코트디부아르)-1약(퀴라소)의 판도가 뚜렷하다.



FIFA 랭킹 10위로 포트1에 속해 E조 배정을 받은 ‘전차군단’ 독일은 우승후보 중 하나로 꼽힌다. 다만 이전 두 번의 월드컵에서 당한 참사 때문에 마음을 쉽게 놓을 순 없다. 2014 브라질 월드컵에서 통산 네 번째 우승을 달성한 독일은 ‘디펜딩 챔피언’ 자격으로 출전한 2018 러시아에서 멕시코(0-1)와 한국(0-2)에 연이어 패하며 조 최하위로 탈락하는 아픔을 겪었다. 4년 전 카타르에서도 일본(1-2)에 패해 조 3위로 16강 진출에 실패했다. 독일의 월드컵 도전사에서 2연속 조별리그 탈락은 처음이었다.

북중미에서 명예회복에 나서는 독일은 1987년생의 젊은 천재 전술가 율리안 나겔스만 감독에게 지휘봉을 맡긴다.



무릎 부상으로 만 21세에 선수 생활을 접고 지도자 생활을 시작한 나겔스만 감독의 전술적 특징은 유연함이다.

다양한 포메이션을 한 경기 내에서도 구사하는 등 전술적 이해도가 깊고, 상황에 따른 경기 내에서의 전술 수정 및 피드백이 빠르다. 빠른 공수 전환과 공을 갖고 있지 않은 선수들의 유기적인 움직임을 통한 공간 창출과 분배를 중시하는 축구를 내세운다.



나겔스만 감독의 전술을 구현해낼 중심에는 플로리안 비르츠(리버풀)와 저말 무시알라(바이에른 뮌헨) 듀오가 있다.



소속 클럽에서 ‘10번’ 역할을 맡는 두 공격형 미드필더를 양 측면에 배치해 공존에 성공시키면서 독일 공격진의 창의력은 한층 더 깊어졌다. 무시알라가 드리블 돌파로 상대 수비진에 균열을 일으킨다면 비르츠는 상대 수비 라인 사이 공간을 침투한 뒤 팀 공격을 조립하는 플레이메이킹 능력이 뛰어나다. ‘가짜 9번’ 역할을 부여받은 카이 하베르츠(아스널)도 끊임없이 공간 창출과 득점에 기여하고, 198㎝의 장신 스트라이커 닉 볼테마데(뉴캐슬)가 조커 역할을 맡는다.



중원과 수비진, 골문에도 중심을 잡아줄 베테랑들이 있어 독일의 전력은 탄탄하다. 중원에는 요주아 키미히(바이에른 뮌헨)가 공수를 조율하고, 세계 최고의 센터백 중 하나로 꼽히는 안토니오 뤼디거(레알 마드리드)가 수비 라인을 든든히 지킨다. 골문에는 유로 2024를 끝으로 대표팀 은퇴를 선언했던 불혹의 마누엘 노이어(바이에른 뮌헨)가 돌아와 5회 연속 월드컵 출전에 나선다.



에콰도르와 코트디부아르는 조 2위 경쟁과 동시에 호시탐탐 조 1위 등극을 노린다.



에콰도르는 남미 예선에서 선수 출생명부 서류 위조로 인해 승점 3을 깎인 채 시작했지만 브라질, 우루과이 등 강호들을 제치고 8승8무2패, 2위로 본선에 진출할 정도로 만만치 않은 전력을 뽐낸다.



18경기 14골에 그친 공격력은 아쉬웠지만, 윌리안 파초(파리 생제르맹)와 피에로 잉카피에(레버쿠젠)가 이끄는 수비진이 단 5골만 내주는 철벽 수비로 남미 예선 최소패를 기록했다.



남미 예선 1위인 아르헨티나도 4패(12승2무)를 당했으니 에콰도르의 전력이 얼마나 탄탄한지를 엿볼 수 있는 대목이다. 모이세스 카이세도(첼시)가 이끄는 중원에서 빠른 역습을 통한 카운터 펀치로 약점인 공격력을 보완한다면 독일의 자리도 위협할 수 있다는 평가다.



코트디부아르는 디디에 드로그바, 야야 투레가 이끌던 황금세대 이후 12년 만에 월드컵 무대에 복귀했다.



아프리카 예선 F조에서 8승2무에 25골을 넣는 동안 단 한 골도 실점하지 않는 완벽한 경기력을 선보였다. 지난 3월 영국에서 한국과 치른 평가전에서도 1.5군으로 나섰음에도 4-0 대승을 거둘 정도로 공수 균형이 잘 잡힌 팀이다.



아마드 디알로(맨체스터 유나이티드)가 공격진에서 상대를 휘젓고, 프랑크 케시에(알아흘리)가 중원에서 중심을 잡아주는 코트디부아르는 황금세대들도 해내지 못했던 월드컵 첫 조별예선 통과를 꿈꾼다.



카리브해의 작은 섬나라 퀴라소는 1948년부터 네덜란드령 안틸레스 제도의 일원이었다가 2010년 자치권을 획득해 구성국으로 승격됐다. 인구 16만의 작은 나라지만, 이번 북중미카리브 예선을 뚫어내며 월드컵 무대에 처음 오르는 데 성공했다. 네덜란드의 식민지였기 때문에 대표팀 선수 대부분은 네덜란드를 포함한 유럽 출생자들이 많아 지역 예선에서도 만만치 않은 전력을 뽐냈다. 객관적인 전력상 조 3위도 어려워 보이는 퀴라소로선 첫 승점 획득 여부에 관심이 쏠린다.



2006 독일 월드컵 때 한국의 사령탑을 지내기도 했던 ‘노장’ 딕 아드보카트 감독은 퀴라소를 본선 무대로 올려놓은 뒤 지난 2월 건강이 좋지 않은 딸을 돌보기 위해 지휘봉을 스스로 내려놓았다가 다시 복귀했다. 1947년생으로 만 78세인 아드보카트 감독은 역대 월드컵 본선 최고령 사령탑으로 새 역사를 쓴다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지