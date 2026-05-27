“출근길 우산 챙기세요”…전국 흐리고 비, 남해안·제주 최대 100㎜ [오늘날씨]

수요일인 27일은 전국에 비가 내리는 가운데, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.

사진 = 연합뉴스

기상청에 따르면 이날 오전 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 △서울·인천·경기·서해5도 10~60㎜ △강원 내륙 10~60㎜ △강원 산지·동해안 5~20㎜ △대전·세종·충남·충북 10~60㎜ △광주·전남 30~80㎜ △전북 10~60㎜ △부산·울산·경남 30~80㎜ △대구·경북 10~60㎜ △울릉도·독도 5~30㎜ △제주도 50~100㎜ △제주도 북부 20~80㎜다.

남해안과 제주도를 중심으로는 매우 강하고 많은 비가 내리는 경우가 있겠으니 유의해야 한다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

전남해안은 이날 오전까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠다.

아침 기온은 평년(아침 최저기온 11~16도)보다 높겠고 낮 기온은 평년(최고기온 22~27도)과 비슷하겠다. 이날 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 19~28도가 되겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 20도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 17도, 청주 19도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 18도, 부산 19도, 제주 21도다.

낮 최고기온은 서울 23도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 24도, 강릉 20도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 28도, 광주 27도, 대구 23도, 부산 22도, 제주 24도다.

미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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