“출근길 우산 챙기세요”…전국 흐리고 비, 남해안·제주 최대 100㎜ [오늘날씨]

곳곳 돌풍·천둥·번개
수요일인 27일은 전국에 비가 내리는 가운데, 남해안과 제주도를 중심으로 매우 강하고 많은 비가 내리는 곳이 있겠다.
기상청에 따르면 이날 오전 사이 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고, 전남과 경상권, 제주도는 늦은 오후까지 비가 이어지는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 △서울·인천·경기·서해5도 10~60㎜ △강원 내륙 10~60㎜ △강원 산지·동해안 5~20㎜ △대전·세종·충남·충북 10~60㎜ △광주·전남 30~80㎜ △전북 10~60㎜ △부산·울산·경남 30~80㎜ △대구·경북 10~60㎜ △울릉도·독도 5~30㎜ △제주도 50~100㎜ △제주도 북부 20~80㎜다.
남해안과 제주도를 중심으로는 매우 강하고 많은 비가 내리는 경우가 있겠으니 유의해야 한다.
비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.
전남해안은 이날 오전까지 바람이 순간풍속 시속 70㎞ 이상(산지 시속 90㎞ 이상)으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다. 그 밖의 전국 대부분 지역에도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불겠다.
아침 기온은 평년(아침 최저기온 11~16도)보다 높겠고 낮 기온은 평년(최고기온 22~27도)과 비슷하겠다. 이날 아침 최저기온은 15~22도, 낮 최고기온은 19~28도가 되겠다.
주요 지역 아침 최저기온은 서울 20도, 인천 20도, 수원 20도, 춘천 18도, 강릉 17도, 청주 19도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 20도, 대구 18도, 부산 19도, 제주 21도다.
낮 최고기온은 서울 23도, 인천 24도, 수원 24도, 춘천 24도, 강릉 20도, 청주 26도, 대전 26도, 전주 28도, 광주 27도, 대구 23도, 부산 22도, 제주 24도다.
미세먼지 농도는 전 권역이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.
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