대전 도심 관통 송전선로 건설 논란에 허태정·이장우 ‘외면‘…시민사회 반발

대전 유성구와 서구 도심을 관통하는 고압 송전선로 건설 사업과 관련해 무관심으로 일관하고 있는 허태정 더불어민주당 대전시장 후보와 이장우 국민의힘 대전시장 후보를 향해 지역 시민사회가 비판의 목소리를 냈다.

대전송전탑백지화대책위는 26일 서울 청와대 앞에서 열린 ‘용인 반도체 국가산단 재검토 및 송전탑 건설 반대 전국행동’ 기자회견에 참석해 “용인 반도체 국가산단 추진 과정에서 전국으로 확대되고 있는 초고압 장거리 송전망 계획은 정부의 일방적인 전력 정책”이라며 사업 중단을 촉구했다. 전국행동은 용인 반도체 고압 송전선로 경과 지역의 6개 시·도 백지화대책위원회로 구성된 연대체다.

대전송전탑백지화대책위원회가 26일 서울 청와대 앞에서 열린 ‘용인반도체국가산단 재검토 및 송전탑건설 반대 전국행동’ 기자회견에 참석해 대전시장 후보들을 상대로 진행한 정책질의 결과를 발표하고 있다. 대책위 제공

이들은 “대규모 송전탑 건설은 산업은 수도권에 집중시키고 송전탑은 지방에 떠넘기는 발상”이라며 “국가 경쟁력이라는 명분만 강요한 채 지역 주민들에게는 실질적인 이익이 없다”고 지적했다.

전국행동은 송전선로 경과 지역 6개 시·도지사 후보들을 상대로 정책 질의를 진행한 결과 상당수 후보가 용인 반도체 국가산단 재검토와 송전선로 문제 해결을 위한 사회적 대화기구 구성 필요성에 공감했다고 밝혔다. 또 한국전력공사의 비민주적인 입지선정위원회 운영 방식 개선 필요성에도 동의했다고 덧붙였다.

반면 대전시장 선거에 출마한 허태정 후보와 이장우 후보는 질의에 답변하지 않았다고 대책위는 전했다. 개혁신당 강희린 후보는 유일하게 정책 질의에 응답했다.

대책위는 대전시장 후보 3명에게 △수도권 용인 반도체 국가산업단지 전면 재검토 △비민주적 입지선정위원회 운영 중단 및 제도 개선 △사회적 대화기구 구성 및 시·도지사 협의회 운영 △최적 경과대역 결정 이후 지방정부 권한 행사 등 4개 분야 12개 사안에 대한 입장을 질의했다.

대책위는 “허 후보는 전화로 답변이 어렵다는 입장을 밝혔고, 이 후보는 끝내 별다른 입장을 내놓지 않았다”며 “강 후보만 유일하게 정책 질의에 ‘찬성’ 입장을 밝혔다”고 말했다.

전국행동은 “송전선로 건설 사업의 잠정 중단과 갈등 전수조사를 위한 사회적 대화기구 구성을 요구한다”며 “정부가 주민 의견을 배제한 채 사업을 강행할 경우 전국 단위 연대 대응에 나서겠다”고 강조했다.

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