5월단체·광주시 “알맹이 빠져” 정용진 사퇴 촉구 [스타벅스 사태 후폭풍]

더불어민주당이 정용진 신세계그룹 회장의 ‘탱크데이 마케팅 사과’를 놓고 진상 규명과 재발 방지 대책 등 진정성 있는 후속 조치를 요구했다. 정 회장의 과거 발언들을 고리 삼아 의심의 눈초리를 거두지 않은 것이다. 반면 국민의힘은 이날도 이재명 대통령과 여당의 비판을 ‘인민재판’이라며 공세를 이어갔다.

6일 광주 동구 5·18민주광장에서 5·18기념재단과 공법3단체(부상자회·공로자회·유족회) 회원들이 기자회견을 열어 5·18 폄훼 표현으로 물의를 일으킨 스타벅스 코리아와 정용진 신세계그룹 회장을 규탄하고 있다. 연합뉴스

민주당 정청래 대표는 정 회장 사과 직후 페이스북에 “그동안 정 회장의 극우적 언행을 봤을 때 소나기 피하기성 가식적 사과가 아닌가 의심을 지울 수 없다”며 “진정한 사과는 책임과 실천이다. 상처받은 분들께는 턱없이 부족하니 더 노력하시라”고 적었다. 강준현 수석대변인도 공지를 통해 “진정성 있는 사과라면 단순히 사과의 뜻을 밝히는 데 그쳐서는 안 되며 진상 규명과 그에 따른 책임 있는 조치, 재발 방지 대책을 함께 제시하고 광주 영령과 유가족, 국민 여러분께 분명히 설명드려야 한다”고 강조했다. 앞서 강 수석대변인은 오전 간담회에서는 정 회장 사과에 대해 “진정성이 있다”고 평가했다가 오후 공지에서는 “미숙한 답변을 드렸다. 당과 사전에 논의된 것이 아니라 제 개인적 판단과 표현에서 비롯된 발언”이라고 정정했다.



반면 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 이날 “이재명과 민주당이 광우병, 사드, 후쿠시마로 재미 봤던 기억을 잊지 못하고 스타벅스를 희생양 삼아 또다시 국민을 선동한다”며 “인민재판을 벌여 ‘공소 취소 특검’에 대한 국민 분노를 스타벅스로 덮으려는 공포정치”라고 비판했다. 최수진 중앙선대위 공보단장은 “권력기관까지 총동원해 국민의 일상 소비까지 검열하고 불매를 압박하는 건 권력 남용”이라고 했다. 일부 의원은 스타벅스 음료를 마시는 ‘인증샷’을 올리며 민주당 비판에 가세하기도 했다.



5월단체와 광주시는 “알맹이 없는 사과”라며 정 회장의 사퇴를 촉구했다. 5월단체는 이날 공동성명을 내고 “진정한 반성과 책임 없는 형식적 사과는 상처받은 시민과 오월 영령들에 대한 또 다른 모욕이며 기만”이라며 “보여주기식 사과가 아닌 역사적 상처에 대한 진정성 있는 반성과 책임 있는 후속 조치를 내놓아야 한다”고 주장했다. 민주노총은 이날 성명에서 “현장 노동자를 방패막이 삼아 동정에 호소하는 행태를 중단하라”며 “이번 사태는 대기업이 공적 역사와 민주화 가치를 조롱한 일방적 가해 사건”이라고 규탄했다.

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