포스코 “무인도서 해양 쓰레기 아웃”

포스코가 해양환경공단과 손을 맞잡고 무인도서 해양환경 개선을 위한 본격적인 정화활동에 나선다.



포스코는 최근 해양환경공단과 ‘민간과 함께하는 무인도서 해양환경 개선을 위한 업무협약’을 체결하고, 민관 협력을 통한 지속가능한 해양 생태계 보호 모델 구축에 나섰다고 26일 밝혔다. 양측은 앞으로 무인도서 및 인근 해역 정기 정화활동, 민관 합동 해양정화 캠페인, 해양환경 개선 위한 대국민 인식 제고 활동 등을 추진한다.



이번 협약을 계기로 포스코 클린오션봉사단은 기존 포항·광양 등 사업장 중심의 활동 범위를 경상·전라 지역 무인도서까지 확대한다. 첫 행보로 이달 31일 ‘바다의 날’을 앞두고 포항 구만리 인근 무인도와 전남 고흥 삼도 등지에서 대대적인 정화활동을 펼칠 예정이다.



포스코 클린오션봉사단은 2009년 발족한 포스코 임직원 재능봉사단으로, 현재까지 2만4000여명이 참여해 누적 2468t의 해양쓰레기를 수거했다(사진).



해양환경공단은 국내 유일의 해양환경 전문 공공기관으로, 2023년부터 무인도서 해양쓰레기 수거사업을 추진 중이다.



포스코는 향후 해조류 발아와 성장을 촉진하는 ‘바다비료’ 보급을 위해 해양수산부 및 지자체와 협력을 확대할 방침이다. 포스코 관계자는 “민관 협력 구조가 한시적으로 그치지 않도록 제도적·기술적 협력을 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

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