국내 국적선사 글로벌 불확실성 속에 2025년 영업이익 감소

국내 주요 국적선사들이 지난해 글로벌 경기 불확실성 속에 전년과 비슷한 수준의 매출을 유지했으나, 수익성은 악화된 것으로 나타났다.

한국해양진흥공사(해진공)는 26일 블로그를 통해 외부감사 대상 국내 국적선사 100개 업체의 ‘2025년도 영업실적 분석 결과’를 공개했다.

지난해 국내 100개 국적선사의 전체 매출액은 약 50조원으로, 전년 대비 0.7% 증가했다. 같은 기간 영업이익과 당기순이익은 각각 6조6000억원과 6조1000억원으로, 23.1%와 31.2% 감소했다. 수익성이 감소한 원인은 글로벌 운임 하락과 대외 리스크에 따른 원가 상승 등의 영향이 크다.

지난해 국내 100개 국적선사의 영업실적. 한국해양진흥공사 제공

안정성 지표는 개선된 것으로 나타났다. 유동비율(231.5%)은 전년 대비 11.1%포인트 증가했고, 부채비율(69.5%)은 전년(69.6%)과 비슷했다. 선종별로는 컨테이너선사(13개사)의 매출액이 21조원으로 전체 매출액의 약 42%를 차지했다.

해운 운임이 안정화되면서 매출은 전년 대비 1% 감소했고, 영업이익은 2조6000억원으로 전년 대비 47% 줄었다. 다만, 2021년부터 이어진 해운 호황기에 확보한 현금성 자산을 바탕으로 재무 건전성은 지난해와 비슷한 수준을 유지한 것으로 나타났다.

벌크선사의 경우 매출 12조원으로 1년 전보다 3.6% 감소했고, 영업이익은 1조2000억원으로 8.1% 줄면서 수익성이 전반적으로 감소했다. 탱커 및 가스선 부문은 홍해 사태 등 지정학적 이슈로 운항 거리가 늘어나면서 지난해 7조3000억원의 매출을 올려 전년 대비 4.1% 증가했으나, 선박 공급 증가 등의 영향으로 1조2000억원의 영업이익을 달성해 1.6% 감소했다.

해진공은 다음 달 ‘2025년 선박금융 현황’을 잇달아 발표할 예정이다. 이 자료는 국적 선사의 경영 실적을 뒷받침하는 자금 흐름을 분석한 것으로, 지난해보다 3개월 앞당겨 공개해 정보 활용도를 높였다.

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