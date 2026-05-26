스벅 파장 어디까지…MBC '진짜사나이' 자막까지 소환

스타벅스코리아의 '탱크데이' 논란이 계속되는 가운데, 과거 MBC 예능프로그램 '진짜사나이'의 자막 표현까지 재조명됐다.

26일 연예계에 따르면 최근 일부 온라인 커뮤니티에서는 13년 전 방송된 MBC 예능 프로그램 '리얼 입대 프로젝트-진짜 사나이' 자막을 두고 비판이 이어지고 있다.

MBC 예능프로그램 '진짜사나이'. 방송 캡처

해당 프로그램의 2013년 7월14일 방송에서는 태극공병여단 청룡대대에 입대한 출연진이 무더위 속 남한강 도하 작전 훈련에 임하는 모습이 담겼다. 당시 제작진은 출연진이 강 위에 다리를 놓는 장면에 "이제 한계? 탁 치면 억하고 쓰러질 것 같은 표정들"이라는 자막을 삽입했다.

일부 누리꾼들은 해당 표현이 1987년 고(故) 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언을 떠올리게 한다고 지적했다. 해당 방송분은 현재 OTT에서 별도 편집 없이 다시보기 서비스가 제공되고 있다.

이번 논란은 스타벅스코리아가 지난 18일 이벤트를 진행하며 이벤트명을 '탱크데이(Tank Day)'로 정하고 '책상에 탁!'이라는 홍보 문구를 사용하면서 불거졌다.

이후 '탱크데이'가 1980년 5·18 민주화운동 당시 시민들을 무력 진압한 계엄군의 탱크를 연상하게 하고, '책상에 탁!'이라는 표현은 1987년 박종철 열사 고문치사 사건 당시 경찰의 은폐성 발언을 떠올리게 한다는 지적이 이어졌다.

이에 정용진 신세계그룹 회장은 19일 "5·18민주화운동 영령과 유가족, 그리고 국민 여러분께 깊은 상처를 드렸다. 그룹을 대표해 머리 숙여 사죄드린다"고 밝혔고, 논란이 계속되자 이날 대국민 사과에 나서 고개 숙여 사과했다.

<뉴시스>

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